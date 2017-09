BACK TO SCHOOL: DAKINE SHOP PRÄSENTIERT DIE SCHULTRENDS FÜR HERBST UND WINTER

In den letzten Jahren verzeichnet die Action-Sport Marke Dakine einen wachsenden Umsatz auf dem Schulrucksack Markt. Dank der zunehmenden Popularität präsentiert die hawaiianische Brand nun ihre eigenen Schul-Trends für Herbst & Winter.München, 07.09.2017 – An zahlreichen Schulen und Hochschulen läuft man den sportlichen Schulranzen der Marke Dakine inzwischen über den Weg. Die hawaiianische Sport-Marke, die ihr Kerngeschäft ursprünglich auf den Surf- und Action-Bereich fokussierte, zählt in den letzten Jahren zunehmend auch jugendliche Schüler der deutschen Mittel- und Oberstufen zu ihren Hauptzielgruppen.Im Rahmen des Schulgeschäfts erweitert die Marke deshalb in diesem Jahr ihr Spektrum und präsentiert neue Schultrends: Für Jugendliche, die häufig Nachmittagsunterricht haben und viel einpacken müssen, empfiehlt Dakine ihre großen Schulrucksack-Modelle wie den Campus 30L, Campus DLX 30L oder den Otis 30L Tornister. Die Brand setzt in ihrer aktuellen Kollektion aber nicht nur bei Rucksäcken auf das Großformat. Auch das Dakine XL School Case Federmäppchen wurde überarbeitet und bietet nun noch mehr Platz für Schreibwerkzeug, Schere, Geodreieck, Textmarker, Tipp-Ex und Tesafilm.Außergewöhnliche Rucksack-Formen und eckige Rucksäcke im Retro Style haben längst auch Konkurrenz-Marken wie Herschel oder Fjällräven für sich entdeckt. Mit dem Dakine Trek 26L platziert Dakine jedoch geschickt einen Studentenrucksack auf dem Markt, der nicht nur optisch, sondern auch durch seine Passform, Polsterungen an Rücken und Trägern und eine praktische Aufteilung mit Fächern für Laptop, Hefte & Bücher und Trinkflasche überzeugt. Bei den Mädchen Modellen zeichnet sich formtechnisch zudem ein zweiter Trend ab: Runde und ovale Schulranzen, wie der Dakine Garden 20L, entwickelten sich diesen Herbst widererwartend zum absoluten Topseller.Farbtechnisch greift Dakine bei Rucksäcken für Mittel- und Oberstufenschüler in diesem Jahr auf das alt bewährte Marken-Image zurück: Blumenrucksäcke, Streifen und auffällige Prints stehen beim Blick in die Farbmustertabelle der Dakine Shop Webseite wieder sehr weit vorne positioniert.Beim Material geht der Trend in diesem Herbst und Winter zu Canvas Backpacks. Ursprünglich wurde der trendige Canvas-Stoff zur Herstellung von Segeltüchern verwendet, da er robust und dennoch leicht ist. Nun erobern Tornister wie der Dakine Ryder 24L mit coolen Schnallen, Kordeln und raffinierten Details die Uni-Campusse der Stadt!Auch nachhaltige Produkte aus Recycling-Material sind im neuen Schuljahr besonders angesagt. Die Rucksäcke, Taschen und Accessoires der Do Radical x Dakine Kollektion wurden zu 100% aus dem Material recycelter PET Flaschen gefertigt. Als Inspiration diente Designerin Hannah Fuller ihr eigenes Engagement im Umweltschutz.Um die neu erschlossene Zielgruppe nicht von vorneherein auf Studenten und Schüler der Mittel- und Oberstufe einzugrenzen, bietet Dakine mit drei neuen Mini Rucksack Serien bereits den kleinen Geschwistern in der Grundschule die Möglichkeit, mit Stil in das neue Schuljahr zu starten. Die kompakten und preisgünstigen Alternativen zu den Dakine Topseller Rucksäcken Campus, Mission und 365 Pack werden im Dakine Shop bereits ab 34,95€ angeboten.Mehr Information zu den diesjährigen Dakine Schultrends für Herbst und Winter auch unter: www.dakine-shop.de/Schule/



Bildinformation: Dakine Schultrends