Zukunft Personal 2017: aconso stellt neue HR-Cloud-Plattform aconso nubea vor

Durch innovative HR-Lösungen verschieben sich klassische Personalaufgaben wie Zeugniserstellung immer mehr in den Bereich von Management und Mitarbeitern – die HR-Abteilung wird zum Prozess-Designer und strategischen Partner der Geschäftsführung. Das bedeutet aber auch, dass die neu entwickelten Prozesse künftig ohne Administration durch Personaler reibungslos funktionieren müssen. Die aconso reagiert auf diese Entwicklung mit einer neuen Generation von HR-Services und stellt diese auf der Zukunft Personal vor. Einen ersten Einblick in die innovative HR-Cloud-Plattform „aconso nubea“ können Besucher am aconso-Stand C.06 in Halle 3.2 vom 19. – 21. September 2017 in Köln gewinnen. HR-Experte Thomas Juli, Managing Consultant bei der ROC Deutschland, einem führenden Beratungshaus für SAP Human Capital Management (HCM) und Ulrich Jänicke, Gründer und CEO der aconso, beschäftigen sich passend dazu im Vortrag „Zeugniserstellung in 15 Sekunden – Geht das!?“ mit den Konsequenzen, Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz im Human Ressource Management (20. September von 10:15-11:00 Uhr, Forum 8, Solution Stage Software, Halle 3.2).



Unter dem Motto „Work:olution – Moving Minds“ macht die Zukunft Personal in diesem Jahr Mut zur Veränderung. Denn innovative digitale Tools automatisieren und beschleunigen immer mehr Personalprozesse. Die Folge: HR entwickelt sich zunehmend vom Prozessausführer zum Prozessdesigner – Management und Mitarbeiter werden zu neuen User-Gruppen von HR-Software. Die aconso hat dies frühzeitig erkannt und stellt mit aconso nubea jetzt eine neue Generation von HR-Services vor: In dieser Plattform vereint der HR-Software-Anbieter alle Lösungen zentral unter einer intuitiven und zielgruppenorientierten Benutzeroberfläche – Betriebssystem- und Endgeräte-unabhängig. Alle Nutzer-Gruppen – HR-Abteilung, Management und Mitarbeiter – haben dadurch je nach Berechtigung zentralen und mobilen Zugriff auf Daten, Dokumente, Prozesse und Services. Eine benutzerindividuelle Verschlüsselung gewährleistet die Datensicherheit nach modernsten Standards. Insgesamt werden HR-Prozesse so transparenter und stark beschleunigt.



Vortrag Zeugniserstellung der Zukunft: Brauchen wir dazu eine Personalabteilung?

Thomas Juli, Managing Consultant bei der ROC Deutschland und Ulrich Jänicke, Gründer und CEO der aconso, stellen sich die Frage, ob wir in Zeiten von künstlicher Intelligenz, noch eine Personalabteilung brauchen, um ein Arbeitszeugnis zu erstellen. Am Beispiel „Zeugniserstellung in 15 Sekunden“ werden die Konsequenzen, Chancen und Risiken intelligenter Software im Human Ressource Management dargestellt und diskutiert.

Wann? Am Mittwoch, den 20.09.2017, von 10:15 bis 11:00 Uhr

Wo? Forum 8 | Solution Stage Software, Halle 3.2