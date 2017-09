Lebenshilfe: Botschaften aus dem Jenseits

Veronika Broszinski ist Medium und mediale Heilerin. Ihr Bruder Andreas nimmt mit ihr aus dem Jenseits Kontakt auf und gibt Einblicke in die Parallelwelt sowie wichtige Informationen, die den Menschen wegweisend sein und ihnen die Angst vor dem Tod nehmen sollen.Leserstimme: Wir brauchen alle Hilfe bei Trauer und Verarbeitung vom Tod. Dieses Buch ist ein Ratgeber, der uns helfen kann.Meine Schwester, der Engel auf ErdenGechannelte Botschaften aus dem Jenseitsan meine irdische Schwester Veronikavon ihrem Bruder Andreas.Manchmal klopft das Schicksal an die Türen und man will nicht hinsehen,was es eigentlich zu bedeuten hat.Hier genau, an diesem Punkt möchte ich sie abholen, und begleiten neue Wege zu finden, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben.Mit diesem Buch ist es ihnen möglich, Kraft, Mut und natürlich Schutz für ihre Seele zu bekommen.Ja ihre Seele ist es, welche ich ansprechen möchte, denn diese ist nun bereit neue Wege zu gehen, damit Harmonie und Balance im Herzen sich wiederfinden.Ich wünsche ihnen mit diesem Buch vor allem EINS, Liebe zu sich selbst und zu allem,was ist zuzulassen.Von Herzen alles Liebe!IhreVeronika BroszinskiMedium und mediale HeilerinProduktinformationTaschenbuch: 120 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (25. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744897656ISBN-13: 978-3744897655Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 JahrenGröße und/oder Gewicht: 12,7 x 0,7 x 20,3 cmLeseprobe aus dem BuchDas Jenseits in all seinen FacettenNun möchte ich euch allen erzählen, wer mich hier in meinen Entwicklungsstufen betreut hat. Es ist vielleicht für manche von euch ein wenig fremd, aber es sind alle Engel um mich, alle Geistführer und natürlich alle Ahnen, welche die Irdische Welt schon über einen längeren Zeitraum verlassen haben. Der Hauptverantwortliche für mich hier in der Jenseitigen Welt ist übrigens meinGroßvater – Opa Fredi, so habe ich ihn, als ich noch auf der Erde war, genannt. Er hat sich um mich hier eine lange Zeit gekümmert.Er hat mir erklärt, wie ich mein Leben in der sogenannten Rückschau betrachten konnte. Somit war es für mich nur zu verständlich, dass ich einige Fehler in meinem Leben gemacht habe. Aber er hat mir auch gelehrt, dass genau diese Fehler dazugehört haben, um mich hier weiterzuentwickeln. Ich wurde hier in der sogenannten Jenseitigen Welt gecoacht, um mich zu reinigen, um mich neu auszurichten. Hier konnte und durfte ich mich auch mit der Thematik, Leben mit allen Sinnen, auseinandersetzen. Dieses Spektrum hatte ich früher, als ich noch auf der Erde war, völlig außen vorgelassen. Es war mir fremd, mich auf mein Leben mit allen Sinnen überhaupt noch einzulassen. Dafür bin ich hier und konnte mich ausbilden lassen. Was heißt es, das Leben mit allen Sinnen zu genießen. So habe ich hier viel über energetische Heilung und Meditation gelernt.Diesen Bereich der Entspannung habe ich in meinem Irdischen Dasein völlig negiert und habe ihn somit auch nicht gelebt. Das ist nun vorbei, und ich richte mich hier in der Jenseitigen Welt völlig neu aus. Ich möchte euch erzählen, wie ich es angefangen habe, zu fühlen und aus dem Gefühlten, alles WICHTIGE für mich abzuleiten.Da es hier weder Zeit noch Raum gibt, kann ich vom zeitlichen her nicht bestimmen, ob es zum Zeitpunkt des Beginns der Meditation früh oder abends ist. Daher erkläre ich es einfach, wie ich es durchgeführt habe. Ich setze mich hin, schließe in meinem feinstofflichen Sein meine Augen, und ich atme durch die Nase langsam ein und aus. Dazu nehme ich eine bequeme Haltung ein. Im Irdischen kann ich dies als Yogasitz oder Schneidersitz bezeichnen. Oder, falls ihr nicht so sitzen könnt, nehmt eine dementsprechende Haltung auf dem Stuhl ein. Danach beginne ich, ganz langsam durch die Nase ein- und auszuatmen. Somit bin ich in der Lage, mich genau auf das Atmen zu konzentrieren. Ich bewege mich in einen völlig entspannten Zustand hinein. Nur so ist es auch den Menschen möglich, sich aus dem Strudel der Hektik und des Stresses zu befreien. Diese Komponente habe ich nicht gelebt, ja und dies war ein entscheidender Punkt, warum und wieso ich mit vielen Irdischen Dingen des täglichen Lebens nicht zurechtkam. Es war mir alles zu viel geworden, und somit kickte mich das Leben auch aus meiner gewohnten Bahn heraus. Aber ich möchte nun wieder zur Meditation zurückkommen.Ja, nach einer gewissen Zeit fühle ich mich richtig wohl und frei. Daher ist dies ein wichtiger Aspekt, den ich hier gelernt habe und ihn natürlich bei meiner späteren Inkarnation auf der Erde mit einbinden werde. Auch die energetische Heilung habe ich hier kennengelernt. Früher war mir so etwas völlig fremd. Ich wusste nicht was Reiki ist und wozu es gut ist, sich selbst damit zu behandeln. Aber hier konnte ich diese neuen Erfahrungen live durchleben, nur eben in einer anderen feinstofflicheren Welt. Ich habe mich mit einem großen Spektrum der ganzheitlichen Heilmethoden befasst und mich mit den verschiedensten Arten der Heilung auseinandergesetzt. ..Die AutorinVeronika Broszinski wurde 1960 in Bad - Bibra geboren, ist aufgewachsen mit noch zwei Geschwistern. Von Kindheit an ist sie feinsensibel und sehr intuitiv, und kann sich daher sehr gut in andere Menschen hinein fühlen, und nimmt somit auch alle feinstofflichen Energien aus anderen Dimensionen wahr.Durch mehrere Schicksalsschläge in ihrem Leben, beschritt sie in voller Liebe und Demut ihren so wichtigen spirituellen Weg. Das Medium, mediale Heilerin und Autorin ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Großmutter von sieben Enkelkindern.Sie arbeitet im eigenen Ayurveda Center und berät Menschen auf ihren spirituellen Entwicklungsweg vor Ort, aber man kann sich auch telefonisch von ihr beraten lassen. 