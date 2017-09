Mystische Welten - Gibt es mehr da draußen?

Diese Bücher entführen den Leser in mystische Welten voller Magie und Geheimnisse. Gibt es doch mehr da draußen, als uns bewusst ist? Wo sich die Dimensionen überschneiden und die Wände zwischen der stofflichen und der feinstofflichen Welt dünner werden, kann so manches geschehen …Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmVerflucht und Besessen: Paranormale BegegnungenUnerklärbare Phänomene und Begegnungen gibt es auf der ganzen Welt. Die Grenzwissenschaft befasst sich mit ihnen, ebenso Institute und Regierungen. Es existieren Dinge zwischen Himmel und Hölle, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen. Das geräuschvolle und rasante Leben der heutigen Zeit lässt unsere Wahrnehmung abstumpfen. Ausgeprägter ist dieser Sinn bei Kindern. Haben sie nicht selten einen imaginären Freund, mit dem sie spielen und sich unterhalten.Geister, Dämonen, Engel und Seelen von Verstorbener sind unter uns. Ihr Dasein in unserer Welt hat verschiedene Gründe. Engel erfüllen eine Aufgabe. Sie beschützen uns, helfen durch schwere Zeiten. Seelen folgten nach dem Tode des Menschen nicht dem Licht. Sind noch nicht bereit zu gehen. Was sie zurückhält, hat vielerlei Gründe.Dämonen wollen dem Menschen schaden und ihn verletzen. Sie nehmen von ihm Besitz oder greifen ihn an. Der Horrorstreifen Der Exorzist, wurde zwar sehr reißerisch und effekthaschend gedreht, dennoch birgt er auch Wahrheit. Die römisch katholische Kirche bildet seit Jahrhunderten Männer zu Dämonologen aus, die einen Exorzismus vollziehen können und auch Wohnungen und Häuser säubern und segnen. Gäbe es das Böse in unserer Welt nicht, bräuchte die Kirche diese Spezialisten nicht.Immer wieder hört und liest man von bestimmten Gegenden und Schauplätzen, an denen Geister oder Lichterscheinungen beob- achtet wurden. Schemenhafte Gestalten, die mahnend auf einereinsamen Landstraße erscheinen und Autofahrer in Angst und Schrecken versetzen. Forscht man nach, stellt sich heraus, dass in der Nähe ein Mensch zu Tode kam, der der nebulösen Gestalt ähnelte.Lichter, die in Wäldern auftauchen, wie die Lichterscheinungen vom Brieselanger Wald. Das Phänomen ist inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und lockt immer mehr Besucher und Geisterjäger in dieses Gebiet.Es gibt viele solcher Erscheinungen, die nicht erklärbar sind und dennoch existieren. Es existieren wissenschaftlich untersuchte paranormale Ergebnisse, die einen die Haare zu Berge stehen lassen.Sie sind unter uns.Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (13. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161489• ISBN-13: 978-3903161481• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,2 x 21,1 cmLuhg HolidayWillkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Produktinformation• Taschenbuch: 128 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Dezember 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743152622• ISBN-13: 978-3743152625• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,7 x 21 cmKasdeyaEin kleiner Laden – in einer kleinen Gasse ...Mit dem Geschäft übernimmt die neue Besitzerin nicht nur das Objekt und das Angebot, sondern auch gleich die Stammkundschaft. Doch noch etwas bekommt sie dazu. Etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat und das sie nicht in den Griff zu bekommen scheint.Aber wer – oder was – ist Kasdeya? Fluch oder Bedrohung?Freund oder Feind? Oder einfach nur das Böse selbst?Sarah ist hin und hergerissen zwischen zwei Welten, versucht zu verstehen, dass es mehr als fünf Sinne gibt. Neben all dem Neuen was über sie hereinbricht, tauchen immer wieder neue Fragen auf und jede gefundene Antwort bringt mehr Unglaubliches zum Vorschein.Gibt es Parallelwelten und können wir Kontakt zu diesen aufnehmen? Wenn man bedenkt, dass der Mensch nur 5 Prozent seines Potentials ausschöpft, so kann es Dinge zwischen Himmel und Erde geben,die wir uns nicht erklären können. Aus quantenphysischer Sicht ist alles Energie.Wieso sollten Gedanken nicht in Frequenzen schwingen können, die jeder Mensch hören kann?Produktinformation• Taschenbuch: 284 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (21. Juli 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961113904• ISBN-13: 978-3961113903• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 0,2 x 22,6 cmHexenschatten: ThrillerWas passiert wenn zwei Autorinnen beschließen gemeinsam ein Buch zu schreiben? Das Resultat sind vier spannende Triller voller Nervenkitzel.Emelie, die in der Geschichte ,Hexenmaske“ durch ihre bloße Anwesenheit ein ganzes Dorf ins Verderben stürzt oder in Wien unerklärliche Vorkommnisse eine Frau bald an ihrem eigenen Verstand zweifeln lassen. Als ob das nicht schon genug wäre, hat ein Stalker in der Geschichte ,Liebe bis in alle Ewigkeit'' eine ganz andere Auffassung von wahrer Liebe als seine Angebetete. Zu guter Letzt verläuft eine Beerdigung in ,Die alte Dame und das Meer '', an der irischen Küste ganz anders, als man es erwarten würde. So unterschiedliche diese vier Thriller auch sind, gibt es doch etwas was sie verbindet - die dunklen Schatten der menschlichen Seele.Produktinformation• Taschenbuch: 94 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (5. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 395038622X• ISBN-13: 978-3950386226• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,5 x 21 cmMagisches Mystisches (Jedes Wort ein Atemzug)Die Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Die Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.Produktinformation• Taschenbuch: 280 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (22. Januar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390305657X• ISBN-13: 978-3903056572• Größe und/oder Gewicht: 12,3 x 2 x 19,5 cm



