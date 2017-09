Partnervermittlung: Gute Bewertungen schaffen Vertrauen

Vertrauen ist das A und O in jeder geschäftlichen Beziehung. Das wissen auch Nicole Reddig und ihr Team von der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de ) mit Sitz in der Region Düsseldorf. Das Unternehmen ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft. "Wir sind in einem sehr persönlichen und diskreten Bereich tätig und sind auf die vertrauliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden angewiesen. Das ist unser Erfolgsgeheimnis: Wir erfahren im persönlichen Gespräch, was wirklich wichtig ist und können dementsprechend auf die Suche gehen. So finden wir den Partner, der wirklich passt. Und das in der Regel innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne", sagt die Gründerin und Geschäftsführerin der erfolgreichen Partnervermittlung.Für jedes Unternehmen ist es wichtig, dass dieses Vertrauen der Kunden auch nach außen dargestellt wird. "Deshalb sind wir besonders glücklich, dass unsere zufriedenen Kunden uns gerne bewerten und ihre guten Erfahrungen mit unserem Haus kommunizieren", sagt der Partnervermittler Markus Poniewas. "Wer sich die Bewertungen anschaut, erkennt gleich, dass wir unsere Leistungsversprechen hinsichtlich partnerschaftlicher Begleitung, Qualität in der Vermittlung und transparenter Preisgestaltung einhalten. Das kommt gut an!"57 Bewertungen hat PV-Exklusiv bislang auf der Plattform "Proven Expert" ( www.provenexpert.com/pv-exklusiv-gmbh/?utm_source=Widget&utm_medium=Widget&utm_campaign=Widget ) erhalten und wird von den Kunden mit der Note "Sehr Gut" ausgezeichnet. "Unser Bewertungsdurchschnitt beträgt 4,62 von fünf Sternen, 54 Bewertungen umfassen vier und fünf Sterne. Das führt dazu, dass wir sowohl bei den wichtigen Parametern "Kundenservice" als auch "Preis-Leistung" mindestens einen Durchschnitt von 4,5 Sternen haben", berichtet Markus Poniewas erfreut. "Und wir haben bereits in diesem Jahr das Siegel "Von Kunden empfohlen" erhalten. Das ist eine große Auszeichnung für uns, die auch bei unseren Kunden gut ankommt."So schreibt zum Beispiel ein Diplom-Ingenieur: "Ich war jahrelang überzeugter Single, wollte aber nun nicht mehr alleine sein. Da ich beruflich sehr eingespannt bin, fiel es mir schwer, Menschen besser kennenzulernen, sodass ich mich schließlich bei PV-Exklusiv gemeldet habe. Nach einem ausführlichen Gespräch, in dem mein Berater meine Wünsche und Vorstellungen mit mir herausgearbeitet hat, ist er auf die Suche gegangen und hat wirklich ins Schwarze getroffen. Zwischen uns hat es schon beim ersten Treffen gefunkt. Das war wirklich eine klasse Leistung von PV-Exklusiv und das Geld absolut wert!" Ebenso zufrieden ist eine Unternehmerin: ""Als Unternehmerin von gewisser Bekanntheit ist es mir nicht leicht gefallen, Menschen kennenzulernen und ihnen zu vertrauen. Mein Berater bei PV-Exklusiv hat mir diese Sorge genommen und mir innerhalb weniger Monate den richtigen Partner vorgestellt. Jetzt bin ich nicht mehr alleine und einfach nur glücklich.""Unsere Kunden überlegen sich natürlich gut, wie sie uns bewerten. Daher empfinden wir es als große Auszeichnung, wenn die Menschen ihre positiven Erfahrungen mit uns so öffentlich teilen, ob unter ihrem klaren Namen oder auch anonym. Damit zeigen sie uns ihre Wertschätzung", sagt Nicole Reddig.



Bildinformation: Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auf Akademiker & Singles mit höchstem Anspruch spezialisiert.