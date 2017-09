Immer mehr Bauherren entscheiden sich für Architektenhäuser der GfG Hoch-Tief-Bau

Der Bau des eigenen Hauses ist für viele Bauherren die größte Investition ihres Lebens. Und weil es hier um weitreichende finanzielle Entscheidungen geht, ist die Wahl des geeigneten Experten für Bauplanung und -ausführung mitunter schwierig und erfordert viel Vertrauen in die Baugesellschaft. Die GfG Hoch-Tief-Bau aus dem Großraum Hamburg hat sich in den vergangenen 25 Jahren als verlässlicher Partner mit Sachverstand und Engagement bewiesen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass das Unternehmen ständig mit neuen Projekte beauftragt wird. Immer mehr Bauherren entscheiden sich hier für die GfG.Der Spezialist für massives Bauen weiß, worauf es beim Hausbau ankommt und worauf Bauherren Wert legen. So spielt die Qualität der ausgewählten Materialien genauso eine Rolle wie die saubere korrekte Ausführung der einzelnen Gewerke. Der Bauherr wird in sämtlichen Bauphasen unterstützt: Angefangen bei der Finanzierungs- und Fördermittelberatung, über eine umfangreiche Bedarfs- und Wunschanalyse durch die Bauplaner bis hin zur kostenlosen Haustechnikberatung. Die GfG-Mitarbeiter sind dank regelmäßiger Schulungen und einem Erfahrungsaustausch mit den Industriepartnern in der Lage, in jeder Situation eine optimale Lösung zu realisieren. Hierbei stehen besonders das raumgesunde Bauen und Wohnen im Fokus. Aus diesem Grund bestehen die Häuser der GfG aus Natur-, Kunststein oder Stahlbeton und besonderen weiteren Baumaterialien, die weitestgehend frei sind von Schadstoffen wie z.B. Formaldehyd, Pestiziden, Weichmachern, Lösemitteln und Feinstäuben. Auf diese Weise werden sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit der Bewohner geschont.Weitere Informationen erhalten Interessenten bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt-Ulzburg, Telefon 040-524781400, per E-Mail an die Adresse info@gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de