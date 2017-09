Veränderungsprozesse erfolgreich meistern

Unternehmen und Organisationen können auf Dauer nur überleben, wenn sie sich kontinuierlich anpassen. Strategien müssen vielleicht überdacht, Personal neu aufgestellt oder weitere Geschäftsfelder erschlossen werden. Doch stehen diese Veränderungsprozesse meist im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter, die Neuerungen oft skeptisch gegenüber stehen. Als Führungskraft oder Teamleiter gilt es nun, sich immer wieder in die Situation der Mitarbeiter hineinzuversetzen und mit Hilfe gut durchdachter Kommunikation Widerstände zu umgehen. Wie man Fallstricke bei Veränderungsprozessen vermeidet und worauf man in der Kommunikation unbedingt achten sollte, lernen Interessierte im Media Workshop „Veränderungskommunikation“ am 14. und 15. September 2017 in Hamburg von der Referentin Carina Waldhoff.In diesem zweitägigen Praxisseminar lernen die Teilnehmer, ihre Kommunikation für Veränderungsprozesse gut vorzubereiten und betroffene Kollegen und Mitarbeiter im Prozess mitzunehmen. Carina Waldhoff zeigt, wie man authentische Botschaften und Ziele entwickelt und daraus passende Maßnahmen ableitet. Ganz nach dem chinesischen Motto: "Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen". Es geht schließlich um den persönlichen Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern sowie Interaktion und Partizipation.Terminankündigung:„Veränderungskommunikation für erfolgreiche Change Prozesse“ am 14. und 15. September 2017 in HamburgWeitere Informationen erhalten Interessierte unter:Referentin:Carina Waldhoff (Jahrgang 1975) ist freie Beraterin mit den thematischen Schwerpunkten Veränderungskommunikation, Interne Kommunikation und Social Media Enablement. Die Kultur- und Medienmanagerin hat sowohl auf Unternehmensseite (Leitung Interne Kommunikation bei einer gesetzlichen Krankenkasse) als auch auf Agenturseite gearbeitet, unter anderem sieben Jahre für K12 Agentur für Kommunikation und Innovation. Sie hat Kunden aus verschiedenen Branchen betreut – vom Verband und NPO über mittelständische Industrieunternehmen bis hin zu Konzernen aus der IT und Telekommunikation.Über die MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Das Seminarprogramm 2016/17 zum Download:Die Anmeldung zum Seminar-Newsletter:Pressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von Aspernpresse@media-workshop.de



Bildinformation: Carina Waldhoff ist freie Beraterin und Referentin bei der MW Media Workshop GmbH. Ihr nächstes Seminar „Veränderungskommunikation” findet am 14. und 15.09.2017 in Hamburg statt.