Für die Kleinsten nur das Beste: Natürliche und schadstofffreie Baby- und Kinderprodukte im neuen Online-Shop Sinfinis.de

Neuss, 8. September 2017. Mit einem ökologischen und nahhaltigen Produktangebot möchte Sinfinis Eltern einen sorglosen Einkauf ermöglichen. Unter welchen Bedingungen werden sie hergestellt und woraus bestehen die Produkte, mit denen die Kleinen spielen, die sie manchmal auch in den Mund nehmen, mit denen sie sich schlafen legen und die sie an ihrem Körper tragen? Durch die transparente Produktvorstellung werden diese Fragen direkt während des Einkaufs auf Sinfinis.de beantwortet. Bei jedem Produkt wird genau aufgezeigt, ob die verwendeten Materialien und Inhaltsstoffe aus Bio- und Fair-Trade-Produktionen stammen, ob die Produkte recycelbar sind oder ressourcenschonend, ohne Tierversuche, vegan und in Handarbeit hergestellt wurden. Neben diesen Nachhaltigkeitskriterien setzt Sinfinis gleichermaßen auf ein modernes Design und wiederlegt damit den Stereotypen, dass Fair-Trade und nachhaltiger Konsum Verzicht auf Trends bedeutet.Der bekannte deutsche Hersteller Sense Organics sowie die skandinavischen Marken CamCam und Liewood, die sich vor allem durch ihr filigranes Design auszeichnen, sind neben weiteren Labels bereits auf Sinfinis.de vertreten. Das Produktportfolio erstreckt sich über Baby- und Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug, Kinderzimmer- und Zubehörartikel sowie Pflegeprodukte.Auch Eltern und „Nicht-Eltern“ kommen bei Sinfinis nicht zu kurz. Neben der Baby- und Kinderkategorie werden Produkte der Kategorien „Mode“, „Accessoires“, „Leben und Wohnen“ und „Pflege“ angeboten.

Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Sinfinis sind Leonie Graf (28) und Sonja Scholtysek (28). Beide sind vor Gründung in einer Agentur für Markenkommunikation in ihrer Wahlheimat Düsseldorf tätig. Aus anfänglichen Träumereien entwickelt sich schnell ein konkretes Projekt: Seit Oktober 2016 widmen sie sich in Vollzeit dem Online-Shop. Im Juni 2017 wird die FTS Fair Trade Shop GmbH gegründet. Sitz des Unternehmens ist das Neusser Industriegebiet. Am 15. August 2017 geht Sinfinis.de online.

