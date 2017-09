Premium-Plus von Sunny Cars jetzt auch für Kroatien

München, 7. September 2017 (w&p) - Auch Urlauber in Kroatien können jetzt beim Mietwagen vom neuen "Super-Kombi-Paket" Premium-Plus von Sunny Cars profitieren: Es wurde für die Flughafen-Stationen Zadra, Dubrovnik, Pula und Split eingeführt. Premium-Plus kombiniert die kundenfreundlichen Leistungen des Premium-Angebots mit dem Ohne-Kaution-Paket.Konkret erhalten Reisende beim Mietwagenpaket Premium-Plus neben den umfangreichen Inklusive-Leistungen, die alle Angebote von Sunny Cars umfassen, weitere Vorteile. Sie bekommen ein Fahrzeug gestellt, das maximal ein Jahr alt ist oder eine Laufleistung von weniger als 25.000 Kilometern aufweist. Dazu werden sie bei der Übernahme und Rückgabe des Fahrzeugs direkt am Flughafen bevorzugt behandelt.Neben diesen Leistungen - und dies ist das Besondere am Premium-Plus-Paket - kann der Mietwagen ohne Hinterlegung einer Kaution übernommen werden. Das Risiko einer Belastung durch den Fahrzeugflotten-Anbieter vor Ort trägt Sunny Cars. Bei den Premium-Plus-Angeboten für Kroatien ist zudem ein Zusatzfahrer im Mietwagenpreis inkludiert. Eine Woche Premium-Plus wird beispielsweise für die Mietwagenübernahme im September mit einem Fahrzeug vom Typ Opel Karl, viertürig, bereits ab 218 Euro angeboten.Die Premium-Plus-Pakete sind wie alle Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter www.sunnycars.de oder unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchbar.



Bildinformation: Der Nationalpark Krka in Dalmatien ist mit seinen Wasserfällen ein beliebtes Ausflugsziel (Bildquelle: zm_photo, Adobe Stock)