17.09.2017 ALZENAU: Bikers for a Good Cause

September 2017ROTARY E-CLUB RHEIN-MAIN INTERNATIONALMotorradtag für den guten Zweck"Bikers for a Good Cause" heißt es am 17. September 2017 in Alzenau (Unterfranken). Wer nicht motorisiert ist, kann einfach so bei einem hessisch-bayerischen Charity-Event dabei sein - und helfen.Die Rotarier des RC Rhein-Main International laden zu einem ereignisreichen Tag, bei dem Geld für ein Notarzt-Einsatzmotorrad gesammelt werden soll.Zusammen mit dem Klinikum Aschaffenburg-Alzenau und der Motorradstaffel des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) organisiert der Club daher einen Ereignisreichen Tag: mit Experten-Gesprächen, Kursen in Erster Hilfe und Straßensicherheit, Familienprogramm, toller Live-Musik, einem Besuch der Polizei-Motorradstaffel, Experten-Gesprächen, einer Tombola, einem Open-Air-Gottesdienst für Biker, einem Extrem-Motorrad-Reisebericht und leckerem Essen und Trinken. Traumreisen gibt"s übrigens auch zu gewinnen. Und angesichts dieses Paketes haben sich bereits einige Sponsoren und Aussteller aus der Motorradbranche angesagt.Das dabei gesammelte Geld soll zur Sicherheit aller Menschen auf und mit einem Motorrad im Straßenverkehr beitragen. Außerdem soll die Gelegenheit genutzt werden, möglichst viele Teilnehmer zu aktiven Helfern zu schulen.Das Event soll den guten Zweck mit vielen Informationen zur Sicherheit im Straßenverkehr und einem Training in Sachen Erste Hilfe verbinden. Es wird Neuheiten rund um das Biken zeigen, Lust auf Bike-Touren machen und jede Menge Spaß vermitteln samt Rockmusik.Gegen 10.30 Uhr geht es am 17. September los, erst am späten Nachmittag sollen die Gäste nach Hause düsen.Jan-Peter Seekamp als amtierender Club-Präsident und Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann als Projektleiter freuen sich stellvertretend für alle im Club: "Wir sind gespannt auf unseren großen Aktionstag zur Unterstützung des Erwerbs eines Notarzt- und Sanitäts-Einsatz-Motorrades des Roten Kreuzes Aschaffenburg. Mit Kawasaki-Niederer, Triumph, Edelweiss-Bike-Travel und dem Ingenieurbüro Schulhauser sowie dem Meerhof in Alzenau als Location haben wir für einen derartigen Event tolle Partner und Unterstützer gefunden und bieten für alle Besucher mit und ohne Motorrad ein spannendes und interessantes Tagesprogramm. Unser Wunsch als Organisatoren ist natürlich, dass wir am Ende des Tages nach viel Arbeit, Aufregung und Freude sagen können: "Das BRK-Einsatz-Motorrad ist bezahlt!"Das Programm wird voraussichtlich wie folgt aussehen:10:30-10:45h Beginn und Begrüßung durch den Vorstand des Rotary Club Rhein Main International & BRK10:45-11:15h Open-Air-Gottesdienst mit Bike-Segnung ggf. mit musikalischer Umrahmung durch Bandim Anschluss Catering, Band, Entertainment, Kinderprogramm - und Fachgespräche mit den Ausstellern ca. alle 30 - 45 Minuten (je nach Nachfrage) Schulungs- & Trainingszirkel BRKab 12:30h Abholung Tombola-Preise "Vormittag"ab 13:00h Beginn Kinderprogramm / -betreuunggegen 13:15h Bekanntgabe Gewinner Auktion "Traumreise 1" & "EDELWEISS Bike-Travel-Voucher 1"13:30-14:15h Vortrag EDELWEISS zu einer Adrenalin-Bike-Tour in Außenpergola am Seegegen 14:30h Bekanntgabe Gewinner Auktion "Traumreise 2" & "EDELWEISS Bike-Travel-Voucher 2"ab 14:45h Abholung Tombola-Preise "Nachmittag"15:00h Vortrag Kfz-Sachverständiger (Ingenieurbüro Schulhauser -Erlenbach) zu einem Thema rund um die Motorradsicherheit, Wartung, Prüfunggegen 16:30h Bekanntgabe Gewinner Auktion "Traumreise 3" & "EDELWEISS Bike-Travel-Voucher 3"17:30h Tagesabschluss, Verabschiedung durch den Vorstand RMI & BRK



