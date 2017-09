Hotel Walder – Das besondere Familienhotel in Schenna

Kulinarische Highlights im Hotel in SchennaLiebe geht bekanntlich durch den Magen. Die Köche des Schenna Hotels sind sich dessen bewusst und zaubern abwechslungsreiche Menüfolgen in ihrer Küche und sorgen so dafür, dass sich die Gäste rundum wohl im Hotel Walder fühlen. Das Abendessen ist ein köstliches 5-Gangmenü mit reichem Salatbuffet. Mittags werden auf Wunsch kleine Snacks wie Caprese oder Rohschinken auf Melone angeboten. Um optimal in den Urlaubstag zu starten, beginnt er mit Gaumenfreuden am Schlemmertisch des Frühstücksbuffets. Ofenwarme Semmel, Ciabatte, Vinschgerlen, Schwarzbrot und Vollkornbrötchen vom Bäcker des Dorfes. Dazu köstliche Marmeladen, Südtiroler Honig, Nutella und frische Wurst- und Käseaufschnitte, frisches Obst, Kompotte, Jogurt, zahlreiche Müslis und Vitalsäfte. Eierspeisen werden auf Wunsch frisch und kostenlos zubereitet.Das Familienhotel in Schenna mit traumhaftem PanoramaMit 3 Sternen ausgezeichnet und in ruhiger Lage bezaubert das Hotel seine Gäste. Das Hotel Walder im sonnigen Schenna bei Meran hält seinen Ruf somit als einer der Topadressen in der Region seit vielen Jahren. Umgeben von einem fantastischen Panorama kommt man rasch in den Genuss eines authentischen Südtirols. Von einem individuellen Balkon des eigenen Zimmers oder von der Panoramaterrasse des Familienhotels in Schenna, kann man das Meraner Land wunderbar überblicken und die Seele baumeln lassen. Seit über 50 Jahren stellt das Hotel Walder sicher, seinen Kunden mit seiner herzlichen und zuvorkommenden Art einen glücklichen Urlaub zu bereiten.Lassen Sie die Seele baumeln im Schenna HotelSie suchen nach Entspannung und Erholung vom Alltag? Als Partner der Therme Meran im Herzen der Kurstadt wird den Gästen des Hotels eine Oase der Entspannung und des Wohlbefindens geboten. Mit Innenbecken, Außenbecken, Park, Saunas, Fitness und Behandlungsräumen bietet die Therme ein reiches Angebot. Die Basis des Gesundheits- und Wohlfühlangebotes sind heimische Südtiroler Rohstoffe wie Äpfel, Trauben, Molke, Wolle oder Kräuter. Als Gast des Hotel Walder genießt man besondere Vorzüge bei Thermeneintritten und Buchungen von Spa- & Vital-Angeboten mit den verschiedenen Bädern, Massagen, Packungen und Peelings sowie energetischen und kosmetischen Behandlungen, Arztchecks oder Fitnessangeboten.Überzeugen Sie sich selbst vom 3-Sterne-Hotel Walder und machen Sie Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis: http://hotelwalder.com/