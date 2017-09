Business Travel Symposium 2017 des Travel Industry Club am 18. September in Köln

Im Fokus: Digitalisierung, Smart City, Chatbots und Blockchain / Kombiticket möglich mit Preisverleihung "Travel Industry Manager" / Erstmals in Kooperation mit Egencia



Der Travel Industry Club (TIC) veranstaltet am 18. September in Köln das Business Travel Symposium 2017. Das hochkarätig besetzte ganztägige Symposium ist explizit zugeschnitten auf die Zielgruppe der Macher und Entscheider aus dem Geschäftsreisesegment. Beleuchtet werden neben konkreten Praxisthemen vor allem strategische und ökonomische Fragestellungen.



Im Fokus des diesjährigen Programms stehen aktuelle Trends und Entwicklungen rund um Digitalisierung und digitale Transformation. Google-Manager Christian Bärwind wird eine Keynote zum Thema Digitalisierung halten. Eine weitere Keynote hält Prof. h.c. Dr. Chirine Etezadzadeh, Gründerin des Ludwigsburger Smart City Institute, über die Herausforderungen und die Zukunft von digitalisierten und komplett vernetzten Städten.



Spannenden Austausch und intensives Expertenwissen verspricht auch die diesjährige Podiumsdiskussion: Über das Thema "Fokus Mensch: Weg von Kosten und stringenten Richtlinien" diskutieren am 18. September Michael Birk, Leiter Strategisches Kunden- und Projektmanagement DB Vertrieb, Katja Menzl, Director Roland Berger, sowie Yvonne Moya, Director Global Travel der Event & Fleet Services Unilever Deutschland.

Weitere Programm-Highlights sind Vorträge von Andreas Nau, Expedia, über die "Digitalisierung in der Geschäftsreise", von Oliver Flaskämper, Vorstand Bitcoin.de, über Chancen, Möglichkeiten und Entwicklungen der Blockchaintechnologie sowie von Trevor Storey, Hertz International, Jonny Thorsen, Mezi, und Kevin Mauffrey, EMEA Hotel Supply at Egencia, über "Chatbots, Blockchain und Geschäftsreise 4.0".



Brigitte Lehle, Vice President für Business Travel und Mobility Travel Industry Club, sagt: "Die Business Travel Symposien des TIC haben sich inzwischen zu einem echten Must in der Geschäftsreisebranche entwickelt. Mit Top-Keynotespeakern, hochkarätig besetzten Podien und fundierten Fachvorträgen sind sie eine extrem relevante Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch und bieten darüber hinaus exzellente Möglichkeiten zum Networking für Macher und Entscheider der Branche."



Das Business Travel Symposium wird 2017 erstmals in Kooperation mit Egencia veranstaltet und findet am 18. September ab 9 Uhr im Dorint Hotel am Heumarkt Köln statt. Am Abend lädt der Travel Industry Club zudem zur feierlichen Preisverleihung "Travel Industry Manager", einem der wichtigsten Awardevents der Branche. Teilnehmer des Business Travel Symposiums haben die Möglichkeit, ein Kombi-Ticket für die Tagesveranstaltung sowie für die Preisverleihung am Abend zu erwerben.