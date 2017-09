Sonus wird erster Anbieter von SIP-Sicherheitslösungen im Fabric-Ready-Partner-Programm von Fortinet

Frankfurt, 8. September 2017 – Sonus Networks, internationaler Anbieter von sicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud, hat sich dem Fabric-Ready-Partner-Programm von Fortinet angeschlossen. Sonus ist damit der erste Anbieter im Programm, der den Schwerpunkt auf die Sicherheit SIP-basierter Kommunikation legt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam End-to-End-Sicherheits-lösungen zu validieren und zu integrieren, die Echtzeitkommunikation und –daten vor Bedrohungen schützen.Fortinet Security Fabric für einheitliche SicherheitsperimeterÜber das Fortinet Security Fabric können Unternehmen und ihre Partner die APIs von Fortinet nutzen, um integrierte Lösungen zu schaffen. Durch die Möglichkeit, kontextbezogene Informationen in Echtzeit an andere Geräte im Netzwerk weiterzugeben, lässt sich ein einheitliches Sicherheitsperimeter aufbauen. Dieses verbessert den Schutz vor Angriffen an den Netzgrenzen. Zusätzlich geben vorgeprüfte Produkte der Fortinet Technologiepartner Kunden die Gewissheit einer schnelleren Bereitstellungszeit sowie eines geringeren Bedarfs an technischem Support.Sichere Session Border Controller (SBC) von SonusSonus trägt durch sein Session-Border-Controller (SBC)-Portfolio, das Sicherheit für die Echtzeitkommunikation bietet, zum Programm bei. Mit dazugehörenden Features wie Per Session State Awareness, Protokoll-Filterung, Topology Hiding, Verschlüsselung und Dynamic Blacklisting sind Sonus SBCs speziell dafür ausgelegt, Sprachdaten abzusichern und Telefonie-basierte Angriffe abzuschirmen. Durch Integration der Sonus SBCs in ein größeres Sicherheitskonzept lässt sich das Vertrauen zur SIP-basierten Kommunikation verbessern.Jede Anwendung im Netzwerk muss abgesichert werden„Netzwerk-Konsolidierung, neue Modelle für die Embedded-Kommunikation sowie der Übergang zu NFV- und SDN-basierten Architekturen haben die Grenzen zwischen Echtzeitkommunikation und datenbasierten Diensten verschwimmen lassen“, erklärt Kevin Riley, CTO und Senior Vice President, Engineering, von Sonus. „Diese Trends sowie eine ‚Zero-Trust‘-Sicherheitsposition verlangen, dass jede Anwendung im Netzwerk abgesichert werden muss. Unternehmen können sich in der heutigen Gefahrenlandschaft mit einzelnen Produkten nicht effizient und effektiv vor jeder potenziellen Bedrohung schützen. Vielmehr braucht es eine kontextbezogene Zusammenarbeit im gesamten Security-Stack, um den Sicherheitsperimeter zu vereinheitlichen. Unsere Partnerschaft mit Fortinet ist ein wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Vision, die Sicherheit der Echtzeitkommunikation zu verbessern und Unternehmen dabei zu unterstützen, die zunehmende Flut von Ransomware-, DDoS- und anderen Attacken auf Netzwerke einzudämmen.“„Als Pionier für Sicherheit in der Echtzeitkommunikation war Sonus eine logische Wahl als unser erster SIP-orientierter Partner im Programm“, erläutert Neil Prasad, Director, Marketing, bei Fortinet. „Die Produkte von Sonus liefern beispiellose Einblicke für ein Mehr an Sicherheit, und wir freuen uns darauf, die integrierte, kollaborative und adaptive Architektur sowie die Schnittstellen des Security Fabric von Fortinet zu nutzen, um innovative gemeinsame Lösungen mit Sonus zu entwickeln.“Weitere Informationen:• Nach einem Report der IBM Security Intelligence Group gab es unter Verwendung des VoIP-Protokolls SIP im Jahre 2016 einen Anstieg von Cyber-Attacken – über 51 Prozent der analysierten Sicherheitsvorfälle fielen in einem Zeitraum von 12 Monaten auf diesen Bereich.• Durch Gebührenbetrug entstehen höhere Kosten als durch Kreditkartenbetrug: Für 2015 wird der weltweit entstandene Schaden durch Gebührenbetrug von der Communications Fraud Control Association (CFCA) auf 38 Milliarden US-Dollar geschätzt.• Das Session-Border-Controller-Portfolio von Sonus wurde 2016 mit dem Network Security Excellence Award der amerikanischen Fachpublikation Internet Telephony ausgezeichnet.• Von Frost & Sullivan erhielt Sonus 2017 die Auszeichnung „North American Enterprise Session Border Controller (eSBC) Company of the Year“.Downloads:• Webinar der Marktforschungsinstituts Nemertes Research (im Auftrag von Sonus) zum Thema Absicherung der Echtzeitkommunikation• Sonus Whitepaper zu den Sicherheitsgefahren für die Echtzeitkommunikation• Sonus e-Book „Securing Real-Time Communications for Dummies”



Bildinformation: Logo Sonus