Rockwell Automation ernennt CEO Blake Moret zum Vorstandsvorsitzenden

Milwaukee/Düsseldorf, 8. September 2017 - Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens (Board of Directors) Präsident und Chief Executive Officer Blake D. Moret mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum Vorstandsvorsitzenden gewählt hat. Moret (54) tritt die Nachfolge von Keith D. Nosbusch an, der seit dem Jahr 2005 die Funktion als Vorstandsvorsitzender innehatte und seine Rolle als Director beibehält. Das Unternehmen wird weiterhin einen unabhängigen Lead Director einsetzen.Donald R. Parfet, Lead Director, kommentiert: "Seit Blake CEO wurde und im Juli 2016 dem Vorstand beigetreten ist, hat er hat sich als Leiter des Unternehmens und Vorstandsvorsitzender bewährt. Blake setzt sich für eine Unternehmenskultur ein, die auf Höchstleistungen ausgerichtet ist und versteht es, Kunden, Mitarbeiter, Partner sowie das Führungsteam zu inspirieren und für sich zu gewinnen. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, dass diese Führungsstruktur den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben wird."Moret begann seine Karriere bei Rockwell Automation im Jahr 1985 als Vertriebstrainee und war später in leitenden Positionen im ganzen Unternehmen tätig, darunter in internationalen Einsätzen in Europa und Kanada. Im Jahr 2011 wurde er zum Senior Vice President von Control Products & Solutions ernannt, einem der beiden Geschäftsbereiche des Unternehmens, sowie im Juli 2016 zum Präsident und Chief Executive Officer.Moret ist Absolvent des Georgia Institute of Technology, wo er einen Bachelor in Maschinenbau abschloss. Er ist Mitglied des National Association of Manufacturers" (NAM) Board of Directors and Executive Committee und des Vorstands weiterer Branchen- und Bürgerinitiativen sowie Mitglied des Business Roundtable.



Bildinformation: (Bildquelle: @ Rockwell Automation)