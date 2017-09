Agenturberatung hm43 startet neue Marktstudie zum Thema „Agenturorganisation und Softwarenutzung“

Ahrensburg, 07. September 2017 – Die von Heike Mews gegründete Agenturberatung hm43, die Ende Juli ihr 15-jähriges Bestehen feierte, gab in dieser Woche den Startschuss für eine neue Marktstudie zum Thema „Agenturorganisation und Softwarenutzung“. Die neue Studie stellt eine Aktualisierung und Erweiterung einer bereits 2008 durchgeführten gleichnamigen Befragung dar, ergänzt um Fragen zu aktuellen Themen wie z. B. zur Akzeptanz von Cloud-Lösungen.Aufgabe der Studie ist es, Informationen zu organisatorischen Abläufen und Arbeitsweisen in den Agenturen zu sammeln sowie zum Einsatz von Software zu untersuchen – insbesondere die Anwendung, den Nutzungsgrad und die Zufriedenheit mit sogenannter Agentursoftware. Die Umfrage richtet sich in erster Linie an Agenturen im deutschsprachigen Raum jeglicher Größe und inhaltlicher Ausrichtung – von der Full-Service-Agentur über das kleine Designbüro bis hin zur Unit. Allerdings sind auch andere projektbezogen arbeitende Unternehmen, wie Beratungsunternehmen, Ingenieurbüros und auch Marketingabteilungen eingeladen, an der Studie teilzunehmen. Befragt werden Inhaber sowie Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Geschäftsführung, Controlling, Beratung/Kontakt und Vertrieb.„Nach knapp 10 Jahren ist es an der Zeit, ein neues Stimmungsbild in den Agenturen einzufangen und zu untersuchen, inwieweit die gewachsene Digitalisierung der letzten Jahre zu Veränderungen in den Strukturen und Prozessen in den Agenturen geführt hat und was dies für die Softwarenutzung bedeutet.“, so Heike Mews, Inhaberin der Agenturberatung hm43.Ziel der Studie ist es, Trends und Entwicklungen in den Agenturen zu identifizieren und den Zusammenhang zwischen Agenturprozessen und (Agentur-)Softwarenutzung zu untersuchen, um hiermit mögliche Verbesserungspotentiale im Bereich Softwareeinsatz und Agenturmanagement auszuloten.Die Studie wird bis November 2017 laufen. Die Ergebnisse sollen Ende des Jahres veröffentlicht werden. Detaillierte Informationen zur Studie und der Teilnahme finden Sie unter www.hm43.de Über hm43Die Agenturberatung hm43 unterstützt Werbeagenturen und andere projektbezogen arbeitende Dienstleistungsunternehmen bei der Auswahl und Einführung von Verwaltungssoftwarelösungen – sogenannter Agentursoftware –, Prozess- und Workflowoptimierung sowie bei organisationsentwicklungsrelevanten Fragestellungen.Seit der Gründung 2002 hat sich hm43 als Spezialistin für die Beratung von Agenturen und Medienunternehmen etabliert und sich im deutschsprachigen Raum vor allem zu den Themen „Agentursoftware“ und „Agenturmanagement“ einen Namen gemacht. Bisher wurden rund 170 Agenturen und andere Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beraten und betreut.



Bildinformation: Agenturberatung hm43