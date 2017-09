GIG auf Digitalisierungskonferenz BFW 4.0

"Im Rahmen der Fachtagung des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen "BFW 4.0 - Entwickeln, bauen, erhalten...digital - Es bleibt alles anders" am 4. Juli 2017 als Keynote Speaker zu referieren, erfüllt mich nicht nur mit großem Stolz sondern beweist ebenso, dass sich die GIG Unternehmensgruppe seit der Gründung im Jahr 1998 in der digitalen Immobilienwirtschaft enorm etabliert hat.", sagte Torsten Hannusch."Überall sind Digitalisierung, Innovation und FM 4.0 im Gespräch. Was bedeutet dies im Immobilienmanagement?" so Torsten Hannusch, Inhaber der GIG Unternehmensgruppe, während der Fachtagung des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Der deutschlandweit tätige Spezialist für technisches Gebäudemanagement lebt das Facility Management der Zukunft schon seit seiner Gründung."Wir sind stets mit unserem Innovationsteam und gemeinsam mit unseren Kunden auf der Suche nach der nächsten Stufe des Facility und Property Management und entwickeln unsere Leistungen im Kundensinne weiter", so Torsten Hannusch. "Ich bin überzeugt davon, dass bereits in fünf Jahren die Auftragsabwicklung komplett digital erfolgt."In seinem Vortrag und der anschließenden Podiumsdiskussion zeigte er eindeutig auf: Innovation ist Chefsache! Auch wesentliche Investitionen in Forschung & Entwicklung - wie in der Industrie schon lange üblich - sind unerlässlich.Die GIG Unternehmensgruppe betreut zum Beispiel im Bereich digitales Kleinreparaturmanagement über 70.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Der überragende Erfolg der digitalen und transparenten Auftragsverarbeitung wird nun auf die anderen Kompetenzbereiche Büro & Gewerbe, Industrie & Forschung, Pharma, Hotel und Energieservices ausgeweitet."Durch die Anwendung von proptech-Lösungen und Beteiligung an solchen Unternehmen sehen wir unser Unternehmen selbst als ein Property Technologie-(proptech-)Unternehmen. Die Philosophie im Unternehmen stimmt!" so Torsten Hannusch, weiter.



Bildinformation: BFW 4.0 - Torsten Hannusch © BFW Bundesverband BFW Landesverband Berlin Brandenburg