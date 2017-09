Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Im Volksmund sagt man gerne, "zweimal umgezogen ist einmal abgebrannt", denn bei jedem Umzug gehen Dinge verloren oder beim Transport beschädigt, vor allem wenn man den Umzug selbst durchführt. Die Global Management Consultants AG ist zwar ein Business Center, aber sie unterstützt ihre Kunden auch bei Umzügen, damit eben das nicht passiert.



"Bezieht man ein neues Büro, muss man vielen organisatorischen Aufgaben ins Auge blicken, ein Umzug ist nur eine zusätzliche Belastung", so begründet Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC AG in der Schweiz, den Umzugsservice ihrer Firma.



Auf Wunsch übernehmen wir für unseren Kunden die Immobiliensuche, die ihren Ansprüchen gerecht werden, denn der "Wohl-Fühl-Effekt" ist bei der Ansiedlung von zentraler Bedeutung, so Rieta de Soet weiter.



Unser Relocation Service plant, organisiert und begleitet den Umzug von allen Teilen der Welt in die Schweiz und umgekehrt, so Dr. Fabian de Soet.



Rieta de Soet erklärt, dass auf Wunsch von dem Relocation Team sämtliche mit dem Wohnsitzwechsel zusammenhängenden Arbeiten erledigt werden. Dazu gehört auch die Suche nach einer geeigneten Schule für die Kinder, die Registrierung des Autos, Suche nach Sportclubs, Tennisvereinen oder Golfclubs. Behördengänge werden übernommen und das Radio und TV melden wir ebenfalls an.



Wie im Business Center unterstützen wir mit maßgeschneiderten Lösungen und das Relocation Team steht nach dem Umzug weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

