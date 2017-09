Wellness im Herbst - Erstklassiger Wellnessurlaub im 4-Sterne-Hotel Senator exklusiv bei Polen-Wellnessurlaub.de

Herbstzeit ist Wellnesszeit:Wellnessurlaub im Herbst ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und die Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Jahreszeit zu starten.Wellness erleben und einfach mal entspannen im 4-Sterne-Hotel Senator:Das 4-Sterne-Hotel Senator in Dzwirzyno (ehemals Kolberger Deep) gehört zu den bekanntesten und zu den am besten bewerteten Urlaubs- und Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Das Hotel liegt in absolut ruhiger Lage etwa 300 Meter vom feinsandigen Naturstrand entfernt, umgeben von einem weitläufigen, erfrischenden Kiefernwald. Das großzügig gestaltete Hotel Senator präsentiert sich modern und sehr komfortabel. Es verfügt über Gästezimmer in vier verschiedenen Kategorien, die allesamt elegant und stilvoll eingerichtet und mit allen zeitgemäßen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, WLAN und LCD-Fernseher ausgestattet sind.Der schöne und großzügige Spa- und Wellnessbereich (1.500 m2) mit vielfältigen Einrichtungen bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen - eine Oase zum Wohlfühlen und Verweilen. Hier erwartet Hotelgäste ein umfangreiches Wellnessangebot von traditionellen und innovativen Körpertreatments über klassische Massagen bis hin zu Fernost-Massagen. Die schöne Bade- und Saunalandschaft mit zwei Schwimmbädern, zwei Jacuzzis, verschiedenen Saunen, Salzgrotte und Ruhe-Lounge ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse. Für Aktivurlauber und Sportbegeisterte bietet das Hotel eine Bowlinganlage mit sechs Bowlingbahnen, zwei Billardtische, zwei Tennistische, einen Fitnessraum, einen Kardioraum und Fahrradverleih an.Zwei hauseigene Gourmet-Restaurants „Arena“ und „Oranzeria“ bieten eine modern interpretierte Variante der polnischen Küche mit mediterranen Einflüssen sowie Fusionsküche an. Erlesene Weine aus aller Welt runden den kulinarischen Genuss ab. Die gemütliche Lobby-Bar mit einem großen LCD-Fernseher und Piano lädt zum gemeinsamen Fernsehen und regelmäßigen musikalischen Konzerten ein.Erstklassiges Wellnessangebot im Hotel Senator zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de:Wer sich für einen Wellnessurlaub im Hotel Senator mit dem Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de entscheidet, wird voll auf seine Kosten kommen und Wellnesstage entspannt beim gastfreundlichen Gastgeber verbringen. Vielfältige Reiseangebote zum Entspannen und Wohlfühlen werden im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und können mittels des Buchungsformulars auf Anfrage gebucht werden. Die Wellnessangebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Das perfekt abgestimmte Arrangement „4 Wellness-Momente erleben - Neue Energie spüren“ ist eines von fünf verfügbaren Wellnessangeboten. Das Arrangement enthält neben fünf Übernachtungen mit Halbpension ein umfassendes Wellnessprogramm bestehend aus vier erstklassigen Wellnessanwendungen. Das Wellnessprogramm ist eine Wohltat für jeden Erholungsbedürftigen: Zwei Körpermassagen Chi Yang und Shi-Bao sorgen für Entspannung und grenzenloses Wohlbefinden. Zwei gezielte Pflegeanwendungen für Gesicht und Füße bringen körperlichen und seelischen Ausgleich. Körper, Geist und Seele kommen wieder in Balance - die optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden und Gesundheit. Dieses umfangreiche Arrangement kostet aktuell ab 382,- Euro pro Person - der Preis variiert je nach Zimmerkategorie und Saisonzeiten. Die freie Nutzung des Spa-Bereiches und viele Extras sind selbstverständlich im Angebotspreis enthalten.Weiterführender Link zum Angebot „4 Wellness-Momente erleben - Neue Energie spüren“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/offer,164,4-wellness-momente-erleben-neue-energie-spren-hotel-senator Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



