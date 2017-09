Paukenschlag im Outdoor-Segment: Digital-Allianz zwischen Outdooractive und bookingkit

Berlin, September 2017. Outdooractive, Betreiber einer der erfolgreichsten europäischen Plattformen für Outdoor-Erlebnisse, und bookingkit, der Marktführer für Buchungssysteme im deutschen Erlebnissektor, vereinen ihre Kernkompetenzen in einer langfristigen Kooperation.Besucher der Outdooractive-Plattform haben mit bookingkit ab sofort die Möglichkeit, Angebote auf der Website auch direkt zu buchen, während sich die Anbieter von Outdoor-Aktivitäten nun entsprechend ganz auf ihre Kunden konzentrieren können. Denn auch die Buchungs- bzw. Zahlungsabwicklung erfolgt mit bookingkit ganz ohne Zwischenschritt automatisch über Outdooractive.com. Auf der anderen Seite erweitert bookingkit die Vermarktungsreichweite für seine Bestandskunden um einen der größten Player im boomenden Outdoor-Bereich.Ein weiterer Eckpfeiler der Allianz ist die strategische Zusammenarbeit im Vertrieb, insbesondere in Richtung regionaler Vermarktungsplattformen (DMOs). Dort bietet Outdooractive nun ein Komplettpaket aus Information, Community, Vermarktung und Buchungsabwicklung aus einer Hand: „bookingkit ergänzt unsere Plattform in perfekter Weise und stellt uns mit der direkten Buchungsmöglichkeit von Erlebnissen den nächsten Entwicklungsschritt quasi Out-of-the-box zur Verfügung“, erklärt Hartmut Wimmer, Gründer und Geschäftsführer bei Outdooractive. „Damit schaffen wir zum einen ein 360° Nutzererlebnis auf unserer Website und stellen uns darüber hinaus für die Ansprache weiterer Destinations-Partner als Plug-and-play-Gesamtlösung auf.“Neben der vergrößerten Reichweite und damit erhöhten Buchungschancen für alle bookingkit-Kunden erhält die Softwareschmiede einen noch besseren, exklusiven Zugang zur Outdoor-Community. „Obwohl der Outdoor-Sektor einer der aktivsten Erlebnisbereiche ist, schlummert aufgrund der geringen Digitalisierungsrate auch hier ein unglaublich hohes Potential“, so Christoph Kruse, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer bei bookingkit. ”Gemeinsam werden Outdooractive und bookingkit die Digitalisierung von Verwaltung, Buchungsabwicklung und Vermarktung für Outdoor-Erlebnisse nun mit noch höherem Tempo voranbringen!“Outdooractive hat in kurzer Zeit ein Partnernetzwerk mit über 3.000 Kunden und rund 600.000 Community Mitgliedern aufgebaut. Mit 3 Millionen monatlichen Seitenbesuchen, 5 Millionen App-Downloads und 300.000 Newsletter-Abonnenten pflegt die Plattform darüber hinaus einen lebendigen Austausch mit der gesamten Outdoor-Szene. Ein 20-köpfiges Vertriebsteam arbeitet am aktiven Ausbau der Zusammenarbeit mit bislang rund 1.000 regionalen Vermarktungspartnern, welche die Outdooractive-Komplettlösung – nun inklusive Buchungsmodul von bookingkit, im Rahmen ihrer eigenen Webauftritte einsetzen können.Über OutdooractiveOutdooractive ist in Europa führend in der Entwicklung technologischer Lösungen für den Outdoor-Tourismus. Basierend auf der Kernkompetenz Kartographie in Kombination mit modernster Technologie bietet Outdooractive alles aus einer Hand. Darüber hinaus ist mit outdooractive.com eine Heimat für alle Outdoor-Fans entstanden. Die stetig wachsende Community nützt die Plattform und ihre Tools, um Inspiration zu finden, individuelle Touren zu planen und Erlebnisse zu teilen. Neben redaktionellen Inhalten, Empfehlungen und Tipps bieten outdooractive.com und die dazugehörige App alles, was man braucht, um draußen mehr zu erleben.



