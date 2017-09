Im Auto-Praxistest: Dacia Logan MCV Stepway

Siegen. 9. September 2017 (DiaPrw). Als der Dacia in der markanten Farbe "Adria-Blau" auf dem Hof stand, informierte sich der Nachbar gleich, was das "für ein großes Auto" sei. Es war der Dacia Logan MCV TCe Start & Stop, den wir im Juli 2017 in der neuen Ausstattungsversion "Stepway Celebration" plus einiger Extras fuhren. Ins Staunen kam der Nachbar, als wir den langen ebenen Kofferraum öffneten und wir ihm dann noch den geringen Listenpreis für diese geräumige Kombi-Limousine, inklusive aller Extras, nannten: im Preis klein, vom Raumangebot her groß.Dacia ist mittlerweile schon lange in Deutschland bekannt. Laut Presse-Information nutzen viele Kunden die Version Stepway mit den verschiedenen Komfortdetails, die seit etwa Mitte Mai als "Stepway Celebration" für den Logan MCV verfügbar ist. Gut, dass auch solch ein großes Auto mit der ordentlichen Ausstattung des Testwagens, einschließlich Navi und Co., einen so niedrigen Preis, nach Liste 12.920 Euro, hat. Es passt für die Familie, die rechnen muss, und für diejenigen, die auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis achten. Mit der Basisversion kommen Käufer noch weitaus günstiger weg. Laut Listenpreis kostet der Logan MCV zurzeit ab 7.990 Euro.Großer Innenraum, gute AusstattungDer rund 4,53 Meter lange, 1,76 breite und gut 1,59 Meter hohe Logan MCV bietet den Insassen ausreichend Knie-, Bein- und Kopffreiheit. Dann kommt das große Ladeabteil ins Spiel: ab 573 Liter Fassungsvermögen - durch die geteilt umlegbaren Rücksitze nochmals deutlich erweiterbar! An Bodenfreiheit gewährt der Kandidat 17,4 Zentimeter. Das ist in manchen Fällen nützlich! Der MCV zeigte sich auf Strecke laufruhig und komfortabel.Die Anzeigeninstrumente sind für den Fahrer gut einsehbar, das Lenkrad, im Testwagen in Lederoptik, liegt griffig in der Hand und hatte Bediensatelliten für Radio und - ebenfalls an Bord - die Geschwindigkeitsregelanlage.Es stehen mehrere Ausstattungsstufen zur Auswahl. In der Basisversion "Essentiel" sind zum Beispiel für die Sicherheit ABS mit Bremsassistent, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) inklusive sowie Front- und vordere Seitenairbags, Dachreling, geteilt umlegbare Rücksitze und mehr. Den Antrieb übernimmt hier der 73-PS-Benzinmotor (54 kW). Wer mehr an Ausstattung haben will, kann sich für andere Versionen wie "Ambiance" entscheiden. Da sind dann zum Beispiel auch schon CD-/ MP3-Radio, elektrische Fensterheber vorn und anderes dabei. Das Testauto "Stepway Celebration" war beispielsweise mit gut funktionierender Klimaanlage und Tempopilot ausgestattet, hatte SUV-Look-Außenapplikationen, 16-Zoll-Designräder und vieles andere wie das Multimedia-System mit Navi an Bord sowie die akustische Einparkhilfe hinten, im Testauto mit Rückfahrkamera. Alles sehr praktisch!Leistung und StraßenlageIm Testauto besorgte der TCe-90 Start & Stop-Motor den Antrieb. Die Dreizylindermaschine, Hubraum rund 900 Kubikzentimeter, bringt bei 5000 Touren 90 PS ((66 kW) an die Kupplung, hier mit einem manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe. Das ordentliche maximale Drehmoment setzt bereits bei 2250 Touren ein. Klar, da wird kein Sportler in Bewegung gesetzt, aber ein großzügiges Auto, das für Familienfahrten, Überlandtouren und auch für die Urlaubsfahrt taugt. Wir fuhren den Dacia auf der Autobahn bis an 170 km/h (angegebene Spitze), und hielten ein Tempo von um die 150 km/h für gut. Angesichts vieler Autobahn- Baustellen, Staus und Tempolimits geht selbst das längst nicht immer. Im Testmittel für den 0-auf-100-Sprint lagen wir mit 12,2 Sekunden über der Werksangabe (11,1). Der Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h im dritten Gang dauerte vertretbare 8,6 Sekunden. Für Überholdistanzen wie zwischen 80 und 120 km/h empfehlen wir den vierten Gang, weil der fünfte relativ lang übersetzt ist. Meist haben wir die Schaltanzeige genutzt. Man kann auch den Eco-Modus wählen, der unter anderem die Motorcharakteristik ändert und den Verbrauch drosselt. Auf längeren Strecken lag der Verbrauch bei 6,6 Litern/ 100 Kilometer, mit Ortsverkehr und Beschleunigungstests stellten sich als Gesamtschnitt 7,5 Liter ein.Die Straßenlage des Fronttrieblers, vorne McPherson-Achse mit Querlenker und Stabi, ging voll in Ordnung: ruhig auf der Autobahn, wenig Seitenneigung in Kurven, auch auf schlechten Straßen noch komfortabel. Es hat uns überrascht, wie problemlos der MCV auch schnell angegangene enge Kurven wegsteckte. Ein Lob. Wir halten das Fahrwerk für gut abgestimmt.Fazit: Der Dacia Logan MCV Stepway Celebration bietet auch für längere Strecken ausreichende Leistung, wenn man keine Ansprüche an rasantes Fahren hat. Wer gemütlich und komfortabel unterwegs sein will und viel Platz für Familie und Gepäck oder die gewerbliche Ausrüstung haben will, ist mit diesem preiswerten Auto gut bedient. Es stehen verschiedene Versionen und Motoren zur Auswahl. Zu Details kann man sich bei Dacia-Händlern informieren. (jw)Einige Technische Daten*Motor/ Fahrleistungen: 898 ccm, 90 PS (66 kW)/ 5000 U; max. Drehmoment: 140/ 2250 U;0 - 100 km/h: 11,1 Sek.; Spitze 170 km/hVerbrauchs-/ CO2 -Kombiwerte: 5,1 l/100 km; 115 g/km; Euro 6Maße: Länge/ Breite/ Höhe: 4,528 x 1,762 x 1,591; Laderaum: 573 - 1680 Liter*Laut Zulassung und Dacia-UnterlagenFoto: Groß und mit geräumigen Laderaum: Dacia Logan MCV Stepway. (Foto: presseweller)Hinweis: Alle Daten beziehen sich auf den Zeitraum des Tests. Zwischenzeitliche Änderungen sind hinsichtlich der Daten, des Stylings, der Ausstattung und der angegebenen Preise möglich. Die Testfahrzeuge werden uns von deutschen Herstellern oder Importeuren auf dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt. Daher beziehen sich sämtliche Angaben auf den deutschen Markt. In anderen Ländern kann es andere Bezeichnungen, Ausstattungen, Spezifikationen und Preise geben. Unsere Angaben/ Messungen geben lediglich die Praxiserfahrung aus dem Testbetrieb wieder und entsprechen ausschließlich unseren persönlichen Eindrücken und eigenem Empfinden, teils auch mit eingeflossenen Hinweisen von Testbegleitern. Irrtum bleibt in allen Fällen vorbehalten. 