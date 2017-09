Smoothies und Shakes liegen voll im Trend und sind eine gesunde Snack-Alternative für zwischendurch. Hinzu kommt, dass sie überaus schmackhaft sind.Rezepttipps aus Vegetarisch für die ganze Familie (© Britta Kummer)Grapefruit-Smoothie2 Grapefruits1 Chicorée2 MöhrenSaft 1 Zitrone1 EL Sonnenblumenkerne100 ml Wasser100 ml Apfelsaft1 TL CurrypulverGrapefruits schälen und filetieren. Chicorée der Länge nach aufschneiden und den mittleren Strunk herausschneiden. Möhren schälen und in Scheiben schneiden.Alle Zutaten zusammen in eine hohe Schüssel geben und mit dem Stabmixer fein pürieren.Masse in Gläser füllen und servieren.Möhren-Shake6 AprikosenSaft von 1 Orange150 ml Möhrensaft250 ml Kefir1 EL Haferflocken1 TL AgavendicksaftAprikosen entkernen und in Stücke schneiden.Alle Zutaten in eine hohe Schüssel geben und mit dem Stabmixer fein pürieren.Masse in Gläser füllen und servieren.Trailer:Buchbeschreibung:Bei „Vegetarisch für die ganze Familie“ kommt, wie der Name schon verrät, jeder auf seine Kosten – egal ob Groß oder Klein.Es wird süß, pikant, orientalisch, kohlenhydratarm und …Rezepte, um Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Und auch für Kinder sind leckere Gerichte dabei.Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten. Haben Sie jedoch keine Angst davor, kreativ zu sein und das eine oder andere Rezept je nach Geschmack zu variieren. Es heißt schließlich: Die Königin des Kochens ist die Fantasie!Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Und als zusätzliches Extra gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Guten Appetit!Taschenbuch: 180 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744893448ISBN-13: 978-3744893442Format: Kindle EditionDateigröße: 5232 KBVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B074Y2DM57Text-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer