Größere Chancen der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) bei der niedersächsischen Landtagswahl durch verfassungsrechtlich bedenklich kurze Frist zur Einreichung von Unterstützerunterschriften?Die sich aus den Art.21 Abs.1, 38 GG ergebende Chancen- und Wahlgleichheit kleiner Parteien wird bei der Wahl zum niedersächsischen Landtag m.E. in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise beeinträchtigt. Denn kleine Parteien wie die LKR müssen für die Zulassung Ihrer Landesliste binnen drei Wochen 2000 Unterstützerunterschriften nicht nur sammeln, sondern sich von den Kommunen – dies kann mehrere Tage dauern - die Wahlberechtigung ihrer Unterstützer bescheinigen lassen. Die Wahl wird zeigen, ob und welche Parteien diese Hürde bei der niedersächsischen Landtagswahl schaffen.Bei der LT-Wahl 2017 im Saarland haben neben den sechs bundesweit etablierten Parteien CDU, SPD, Grünen, FDP, LINKEN und AfD neun kleine Parteien mit einer Landesliste kandidiert und 3,4 % der Stimmen erzielt.Bei der LT-Wahl 2017 in Schleswig-Holstein haben sechs kleine Parteien mit ihren Landeslisten 3,5 % der Stimmen erhalten.Bei der niedersächsischen LT-Wahl 2013 haben sechs kleine Parteien mit ihren Landeslisten 4,6 % der Stimmen erhalten.Ich halte es für wahrscheinlich, dass es bei der niedersächsischen LT-Wahl deutlich weniger Parteien als im Jahr 2013 schaffen werden, die erforderlichen 2000 Unterstützerunterschriften beizubringen. Sollte sich diese Annahme bestätigen, könnte dies ein deutlich besseres Ergebnis für die LKR zur Folge haben. Denn diejenigen Wähler, die nicht die etablierten Parteien wählen wollen, haben eine deutlich geringere Auswahl.



Bildinformation: Horst Krebs