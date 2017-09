Wirkungsvolle Planung: Wenn der Anruf nicht mehr vom Management kommt

Während in der Politik der Wahlkampf die entscheidende Phase erreicht, dreht sich in der Wirtschaft das Rad unermüdlich weiter. Auch hier stehen Unternehmer häufig in entscheidenden Phasen, die die gesamte Existenz des Unternehmens betreffen können. Mit Transformation und Turnaround beschäftigt sich nicht nur das Magazin return tagtäglich, auch im Interim-Geschäft gehört diese Thematik zum Projektalltag.



90 Prozent aller Interim-Anfragen erteilen Geschäftsführer oder HR-Chef. Wenn der Anruf jedoch von außen kommt, z. B. von Gesellschaftern, Aufsichtsräten oder Banken, dann ist oft Krise angesagt und das Vertrauen ins Management schon verloren. Gerade in der guten Konjunktur seit 2011 sind die meisten Krisen hausgemacht. Viele Branchen laufen bestens, doch das schützt einzelne Branchenteilnehmer nicht davor, in kritische Lagen zu geraten - bei Mittelständlern hängt dies häufig mit ungelösten Nachfolgesituationen zusammen. Der frühzeitige Einsatz erfahrener Interim-Sanierer kann helfen, denn: Angeschlagenen Firmen fehlt es nicht an Gutachtern, sondern an Gutmachern.



