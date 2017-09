Buchvorstellung: Wenn ihr mich ruft, bin ich da

Pressemitteilung von RiWei-Verlag

Heilung durch Jesus





„Der Himmel steht jedem von uns offen, einen Weg dahin bieten die Zeilen dieses Buches“, sagt Verleger Richard Weigerstorfer. Zu Beginn schildert die Autorin, wie sie den ersten Kontakt mit Jesus Christus erlebte und auf seinen Wunsch sieben Tage lang seine Botschaften notierte. Später beantwortet Jesus viele Fragen der Autorin zu aktuellen Themen und stellt auf ihre Nachfrage die sieben Erzengel Gabriel, Michael, Raphael, Chamuel, Arielle, Haniel und Raguel vor. Sehr berührend ist der von Jesus Christus beschriebene Weg zur Gotteserfahrung, die jedem Menschen möglich sei.



„Der Inhalt ist so wertvoll und trotzdem leicht zu verstehen. Sie werden das Buch immer wieder zur Hand nehmen wollen, denn schon nach ein paar Zeilen ist die positive Wirkung auf unser Wohlbefinden deutlich spürbar“, erklärt Richard Weigerstorfer. So können die beschriebenen Übungen von jedem Menschen sofort durchgeführt werden, unabhängig von der spirituellen Reife.



Die alte Sprache der Bibel erschließt sich heutzutage nicht mehr sofort jedem Menschen. Dieses Buch transportiert die Botschaften Jesus Christus auf zeitgemäße Art und Weise.



Die Autorin: Heike Schneider-Klein, Journalistin, Heilpraktikerin und Baubiologin, lebt mit ihrem Mann, drei Kindern, Pferden, Hunden, Katzen und Schildkröten in Mainz.

