Bundestagswahl: Wahlsoftware überwachen.

Völklingen, 11. September 2017 – Wie der Chaos Computer Club bei einer Analyse der Wahlsoftware „PC Wahl“ festgestellt hat, liegen dort erhebliche Mängel und Schwachstellen vor. Es ist nicht zu erwarten, dass alle Sicherheitslücken bis zur Bundestagswahl 2017 vollständig beseitigt werden. Die Wahlsoftware ist somit angreifbar und kann im schlimmsten Fall manipuliert werden. Das wäre fatal, denn freie Wahlen, in denen jede Stimme gezählt wird, sind die Pfeiler unserer Demokratie. Deshalb brauchen demokratische Wahlen Transparenz und Vertrauen.Abhilfe schafft hier die PC-Monitoringsoftware „Orvell Monitoring“. Damit ist es möglich, alle Benutzereingaben detailliert und lückenlos aufzuzeichnen. Sobald den Wahlhelfern und Wahlleitern Unregelmäßigkeiten auffallen, ist mit der Bildschirmaufnahme von „Orvell Monitoring“ nachweisbar, ob ein Mensch fehlerhafte Daten eingegeben hat (z. B. Zahlendreher) oder ob die Zahlen der ausgezählten Stimmen bei der elektronischen Übertragung mit der Wahlsoftware manipuliert wurden. Bei Abweichungen ist sofort nachvollziehbar, wie die fehlerhaften Daten zustande kamen. Eine Überwachung der Technik, die bei Wahlen eingesetzt wird, wird mit „Orvell Monitoring“ somit transparent.Carsten Rau, Geschäftsführer der ProtectCom GmbH: "Orvell Monitoring wäre auf jedem PC mit der manipulierbaren Wahlsoftware „PC Wahl“ innerhalb fünf Minuten einsatzbereit und bietet umfassende Möglichkeiten, Unregelmäßigkeiten nachzuweisen. Ein vertretbarer Aufwand, um das wichtigste Gut unserer Demokratie zu schützen: unsere freien und geheimen Wahlen."Orvell Monitoring – veröffentlicht 2002 - ist eine universell einsetzbare PC Überwachungssoftware, die alle Aktivitäten an einem PC aufnimmt. Ursprünglich konzipiert, damit besorgte Eltern die Computeraktivitäten Ihrer Kinder kontrollieren können oder Unternehmen ein Werkzeug in die Hand zu geben, um nachzuvollziehen, wie die Firmencomputer von den Mitarbeitern benutzt werden.Weitere Informationen:



Bildinformation: Orvell Monitoring - Transparenz schaffen