Führen durch Ziele - steigert die Mitarbeitermotivation

Von Natur Events Ihrer Trainings- und EventagenturFühren durch Zielvereinbarung ist ein weit verbreitetes Gesamtmodell zur Unternehmensführung. Dabei werden Elemente von Führen durch Aufgabendelegation (Management by Delegation) und Führen durch Regelung in Ausnahmesituationen (Management by Exception) verwendet.Beim Management by Objectives wird durch Zielvereinbarungen geführt.Ziele:Erhöhung der MitarbeitermotivationStärkung der Leistungsorientierung der MitarbeiterErhöhung der Zufriedenheit der MitarbeiterDie Sachziele des Unternehmens und die Bedürfnisse selbstständiger Mitarbeiter werden beim MbO kombiniert. Diese Kombination erfordert eine Abkehr vom Denken nur in angeordneten Tätigkeiten, verursachtem Aufwand, vorgegebenen Aufgaben und einer reinen Orientierung zu Nutzen, Ergebnis und Effizienz der Arbeit.Bedeutung:Ausrichtung des gesamten Unternehmensgeschehen auf ZieleVereinbarung von individuellen Teilzielen für jeden MitarbeiterBeurteilung der Führungskräfte nach dem Grad der ZielerreichungDas Verfahren der ZielvereinbarungDas Oberziel des Unternehmens wird in der Unternehmenshierarchie von oben nach unten in Teilziele aufgelöst. Zielvereinbarungen werden für jede Hierarchieebene getroffen. So entsteht ein System von Einzelzielen, die zur Erfüllung des Oberziels beitragen.Beispiel für eine Zielvereinbarung in Hierarchien zwischen:Geschäftsleitung,Verkaufsleiter Deutschland,Geschäftsstellenleiter undVerkäufer X.Zielvorgabe der Geschäftsleitung:Vereinbarung eines Umsatzzuwachses von 15 Prozent in den nächsten 6 MonatenIm ersten Schritt werden die Teilziele bis zum Verkäufer X vereinbart. In jeder Hierarchieebene muss der Prozess der Zielvereinbarung durchlaufen werden.Zu vereinbaren sind:Das Ziel der Geschäftsleitung, z. B. das Umsatzwachstum von 15 Prozent in den nächsten 6 Monaten, als Grundlage für die ZielvereinbarungDie Geschäftsleitung übergibt das Ziel an den Verkaufsleiter Deutschland. Dieser vereinbart mit dem Geschäftsstellenleiter - um die Zielvereinbarung zu erreichen - ein zusätzliches Kostenbudget von 3 % für die anstehende Planungsperiode. Der Geschäftstellenleiter wiederum vereinbart mit dem Verkäufer X - um die Zielvereinbarung zu erreichen - eine Steigerung der Absatzmenge um 20 %, was einem Umsatzzuwachs von 15 % entspricht.Die notwendige Organisationsstruktur und die notwendigen Hilfs- und Arbeitsmittel für die Zielerreichung (z. B. Computer, Maschinen, Gebäude).Die notwendigen Maßnahmen, wie Verkaufsschulungen, Werbung, Verkaufsveranstaltungen, Direktmarketingmaßnahmen usw.Die Kostenplanung der notwendigen Maßnahmen und eine Budgetierung.Kritische Punkte:Zielvereinbarungen oft nur ZielvorgabenStarre HierarchieKomplexe Zielabstimmung über viele HierarchiestufenHandlungsfreiheit der Mitarbeiter, Beeinflussung der Ziele nur im Rahmen ihres Aufgabengebietes möglichVerwässerung des Gesamtziels durch zu viele Einzelziele in den HierarchiestufenUndurchschaubare Zielzusammenhänge



Bildinformation: Führen durch Ziele