Neu bei Knauber: "Meine-Holzpellets" ab jetzt auch als Sackware erhältlich

Bonn - 11. September. Während lose Ware schon seit langem über die Website bestellt werden kann, gilt dies nun auch für Holzpellets als Sackware. Knauber liefert das neue Produkt bundesweit aus.Bei Bestellung erhalten Kunden die Pellets in handlichen 15-Kilo-Säcken. Die Ware wird als Palettenware frei Bordsteinkante innerhalb von drei bis sechs Werktagen geliefert. Die Mindestabnahmemenge entspricht einer Palette à 65 Säcke. Das Angebot ist somit vor allem für Besitzer von Pelletkaminöfen und halbautomatischen, manuell nachfüllbaren Pelletheizungen attraktiv.Kunden von www.Meine-Holzpellets.de können auf bewährte Knauber-Qualität vertrauen. Für die Herstellung der Pellets wird 100 Prozent naturbelassenes Fichtenholz verwendet. Die Ware unterliegt den strengen Vorgaben der ENplus A1- und der DINplus-Zertifizierung.Holzpellets sind sowohl ökonomisch als auch ökologisch eine attraktive Alternative zu fossilen Brennstoffen. Sie heizen klimaneutral, weil bei ihrer Verbrennung gerade so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum während seines Heranwachsens zuvor aufgenommen hat. Bei der Beschaffung legt Knauber Wert auf kurze Transportwege, damit auch hier Emissionen weitestgehend vermieden werden können.Energetisch gesehen sind die kleinen, naturbelassenen Presslinge wahre "Kraftzwerge": In jedem Kilogramm Pellets stecken etwa fünf Kilowattstunden Heizleistung.