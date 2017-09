INOX-F15C-ULT3 – Robuster 15” Panel PC mit Skylake ULT

Mit dem INOX-F15C-ULT3 bietet ICP Deutschland einen industriellen Panel PC, der sich speziell für HMI Anwendungen in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie eignet. Voraussetzung hierfür ist ein durchgängig flachbündiges Edelstahlgehäuse, das ohne Kanten auskommt. Aufgrund des hohen Staub- und Spritzwasserschutz an der Front- (IP69K) und Rückseite (IP66) des 15“ Panel PCs, lässt sich der INOX-F15C-ULT3 problemlos mit Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten reinigen. Die verbauten Displays sind dank einer Mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 70.000h besonders langlebig. Der INOX-F15C-ULT3 ist mit resistiven oder kapazitiven Touch erhältlich, wobei die PCAP Variante aus einem besonders sicheren Glas des Härtegrades 6 besteht. Untermauert wird dessen industrielle Eignung durch abgedichtete M12 Steckverbindungen, einen erweiterten Spannungseingang von 9VDC~36VDC und die Betriebstemperatur von -20°C~+50°C. Seine Rechenpower beruht auf einem Intel® Skylake ULT CoreTM i5 oder Celeron® Prozessor mit max. 32GB bestückbarem DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher. An der Rückseite sind je zwei RS-232/422/485, GbE LAN oder USB 2.0 über M12 Stecker herausgeführt, die flexible Anbindungsmöglichkeiten für externe Maschinen bieten. Als Erweiterungssteckplätze stehen eine Full-size und eine kombinierte Full-size/Half-size Mini Card sowie ein M.2 zur Verfügung. Der 2.5“ SATA 6Gb/s SSD Wechselrahmen ist rückseitig in das Gehäuse eingelassen und bietet eine einfache Montage des gewünschten Massenspeichers. Auf Kundenwunsch kann das Edelstahlgehäuse mit einer passenden VESA Halterung für die Anbringung eines Tragarmes versehen werden.



Bildinformation: INOX-F15C-ULT3