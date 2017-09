GemeinnÃ¼tziger Verein schmiedet StadtplÃ¤ne von Mannheim fÃ¼r GeflÃ¼chtete

Das Projekt „Kommunale Mobilität für Geflüchtete“ (kurz KoMo Stadt) wurde 2016 ins Leben gerufen und wird durch das Ministerium des Inneren gefördert. Koordiniert und umgesetzt wird das Projekt von Mitarbeitern des Vereins Der Zeitgeist ShareITY e. V.Am Ende der dreijährigen Laufzeit des Projekts soll ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot an Erstinformationen und Verweisberatung entstehen, das womöglich als Beispiel für andere Kommunen dient.Das erste Halbziel des Projekts ist die Erstellung und Verteilung von Stadtplänen von Mannheim für Geflüchtete. Diese sollen sowohl alltägliche Informationen wie das ÖPVN-Liniennetz als auch die wichtigsten Anlaufstellen zu Themen wie Homosexualität und Genitalverstümmelung usw. enthalten. Die benannten Themen sind in den Herkunftsländern zum Teil hoch tabuisiert und schambesetzt und bedürfen einem sensiblen Umgang.Zusammen mit städtischen Kooperationspartnern sowie Vertretern von Migrantenorganisationen und gemeinnützigen Vereinen werden die wichtigsten Themen und Ansprechpartner herausgearbeitet. Aus den gesammelten Informationen sollen Stadtpläne für zwei Zielgruppen entstehen: Kinder und Jugendliche sowie Männer und Frauen jeglicher sexuellen Orientierung. Zusätzlich ist eine Webseite mit ergänzenden Hinweisen geplant.Das zweite Halbziel des KoMo Stadt-Projekts ist die Verweisberatung der Geflüchtete. Diese wird in Form von Einführungsveranstaltungen stattfinden, bei den die Geflüchtete in einem geschützten Raum vertieft über die Informations- und Beratungsmöglichkeiten in Mannheim informiert werden. Auch Hilfeangebote für besonders schützenswerte Gruppen werden ggf. vermittelt.



Bildinformation: Logo des KoMo Stadt-Projekts