Automatische Anwesenheitsprüfung für den Winterdienst

Mannheim, 11.09.2017: Der Herbst steht vor der Tür und für die Dienstleistungsunternehmen im Bereich Winterdienst beginnt die spannendste Phase des Jahres. FLINTEC hat eine IoT-Lösung zur Digitalisierung der Anwesenheitsprüfung und Automatisierung von Kontrollmechanismen für den Winterdienst entwickelt. Per Telefon, Smartphone (Android, iOS) und GPS-Gerät überprüft der Time Compliance Guard die Anwesenheit und alarmiert Regelverstöße in Echtzeit.Flintec Time Compliance Guard: Einsatz im WinterdienstDer Winterdienst liefert einen signifikanten Beitrag zur Verkehrssicherheit. Nicht durchgeführte Arbeitsaufträge und Ressourcenengpässe können zu folgenschweren Unfällen und Vertragsstrafen führen. Der Time Compliance Guard überprüft die Vertragstreue und reduziert das Risiko von Vertragsstrafen. http://www.flintec.de/produkte/time-compliance Verifizierung von ArbeitseinsätzenFür die vielfältigen Arbeitseinsätze in der Verkehrsinfrastruktur erfasst der FLINTEC Time Compliance Guard per GPS die Zeit, den Ort und das Fahrzeug. Automatisch generierte und rollen-basierte Berichte dienen als Nachweis für erbrachte Vertragsleistungen und sorgen für mehr Transparenz bei Auftragnehmer und Auftraggeber. „Durch diese Digitalisierung werden die komplexen Geschäftsprozesse kontrollierbarer“, erläutert Geschäftsführer Lucien Feiereisen.Alarmierung für rechtzeitige Ersatzbeschaffung„Der Time Compliance Guard geht über die Zeiterfassung hinaus“, erklärt Feiereisen. Denn bei Unregelmäßigkeiten (z.B. Ausfall von Mitarbeitern) erfolge eine automatische Alarmierung per Email, SMS oder Telefon. Dadurch ist der Winterdienst über den Ausfall seiner Mitarbeiter informiert und kann für Ersatz sorgen. Die IoT-Lösung ist eine kostensenkende Compliance-Maßnahme für Dienstleistungsunternehmen. http://www.flintec.de/technologien/iot-internet-of-things



Bildinformation: FLINTEC Time Compliance Guard: Automatische Anwesenheitsprüfung