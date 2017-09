TechniaTranscat und die Schweiz

Seit Juli 2017 ist TechniaTranscat für Dassault Systemes Lösungen in der Schweiz autorisiert. Schweizer Kunden konnten bisher Consulting, Schulungen und TechniaTranscat Software der #1 knowledge company erwerben. Jetzt profitieren sie von dem kompletten Portfolio. Als Lösungsanbieter entwickelt das Unternehmen individuell zugeschnittene Pakete für alle Bereiche des Product Lifescience Managements.TechniaTranscat hat 520 Mitarbeiter und ist in ganz Europa, Indien sowie in Nordamerika vertreten. Die Firmenzentralen befinden sich in Karlsruhe (Deutschland) und in Stockholm (Schweden). Mit unseren 430 CATIA, ENOVIA, SIMULIA und DELMIA Spezialisten sind wir für Ihre zukünftigen PLM-Vorhaben - auch international - bestens aufgestellt. Wir betreuen über 4500 Kunden weltweit, darunter 43, die auf der Fortune-500-Liste der umsatzstärksten Unternehmen der Welt stehen. TechniaTranscat gehört zur bei der Nasdaq OMX Nordic List notierten Addnode Group."TechniaTranscat unterstützt schon seit längerem Kunden in der Schweiz mit Beratung, Service, Ausbildung und eigenen Softwarelösungen. Daraus ergab sich die logische Konsequenz, dieses Angebot um die Dassault Systemes Lösungen zu erweitern. Die Kunden haben so den Vorteil nur noch eines Ansprechpartners für alle Fragen und Projekte rund um PLM." kommentiert Günther Öhlschläger, CEO der TechniaTranscat GmbH, "Die Schweiz als "Early Adopting Market" mit den hohen Qualitätsanforderungen ist für unsere innovativen Produkte und die geschäftskritischen Lösungen ein interessanter Markt. Neben den Bereichen Simulation und "Consumer Packaged Goods -Retail" werden wir uns vor allem im Bereich "Life Sciences" engagieren."



Bildinformation: Günther Öhlschläger, Geschäftsführer TechniaTranscat GmbH (Bildquelle: info-center@techniatranscat.com)