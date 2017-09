Zwei Auszubildende beginnen ihre Berufsausbildung bei Computer-L.A.N.

Pünktlich zum Schuljahr 2017/18 starten zwei Auszubildende ihre Ausbildung bei Computer-L.A.N. GmbH. Damit arbeiten in dem Fuldaer IT- und Systemhaus aus der Königstraße derzeit insgesamt 7 Azubis.



Nico Klug hat vorher ein 1-jähriges Praktikum in der EDV-Abteilung der Stadt Fulda absolviert. Er ist ein begeisterter „IT-ler“. Noch bevor er sich für die 3-jährige Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration entschieden hat, konnte er schon viele Erfahrungen über Praktika sammeln, hat das Fachabitur an der Konrad-Zuse-Schule mit Schwerpunkt „Informatik“ abgeschlossen und sich auch privat mit Computern auseinandergesetzt. Sein Schlüsselerlebnis beginnt auf einem Schrottplatz. Hier hat er alte Teile von Computern zusammen gesammelt, zuhause in defekte Computer eingebaut und sie wieder funktionsfähig gemacht! Als Technik-Fan ist er in der Systemintegration von L.A.N. genau richtig.



Juliane Dworaczek beginnt die 3-jährige Lehre im Ausbildungsberuf Kauffrau für Büromanagement und verstärkt bei L.A.N. die Verwaltung. Von dieser Ausbildung verspricht sie sich eine vielfältige Grundlage für ihren Arbeitsweg. Juliane hat vorher das Abitur gemeistert und sich dann an der Hochschule Fulda im Studiengang Gesundheitsförderung immatrikuliert. Nach 2 Semestern Studium konnte sie sich mit diesem Fachbereich aber nicht anfreunden und hat sich nach intensiver Beratung dann für diese Ausbildung entschieden.



Die Geschäftsführung von Computer-L.A.N. freut sich, dass sie wieder 2 jungen Menschen eine Berufsausbildung anbieten kann. „Schon nach den ersten Arbeitswochen mit unseren neuen Auszubildenden wurde meine Wahl bestätigt. Beide bringen großes Interesse und Leidenschaft für ihre Berufe mit. Das ist eine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss und zukünftigen Berufsweg“, so Geschäftsführer Esmail Akbari. Außerdem ist er sich sicher: „Wer heute für geeigneten Nachwuchs sorgt und investiert, hat morgen keine Personalprobleme.“