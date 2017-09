Orange Cube gewinnt den „Oscar“ des Arbeitsschutzes in Singapur!

Die Game App „Rette Murphy!“ gewinnt den Award in der Rubrik „Media can educate“ beim Internationalen Medien Festival für Prävention in Singapur 2017Im Rahmen der mehrjährigen, bundesweiten Präventionskampagne „Sicherheit zählt!“ entwickelte die Orange Cube Werbeagentur aus Hamburg für den Kunden VBG die Edutainment App „Rette Murphy!“ für iOS und Android mit acht Mini-Games und vielen sympathischen, humorvollen Animationen.Das Internationale Media Festival für Prävention konnte auf dem Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Singapur mit 235 Beiträgen aus 38 Ländern aufwarten. Neun Beiträge – sechs Filme und drei Multimedia-Produkte – wurden von einer internationalen Jury aus Medien- und Präventionsexperten ausgezeichnet.Das Festival wird seit 1990 durch die Sektion Elektrizität, Gas und Wasser der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) organisiert. Es findet alle drei Jahre zusammen mit dem Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt.Die acht einzelnen Minispiele entsprechen den acht Stunden eines Arbeitstags und thematisieren die verschiedensten Gefahrensituationen für Zeitarbeiter am Arbeitsplatz.Die Aufgabe im Spiel ist es, Murphy in gefährlichen Situationen zu helfen und ihn sicher durch den Arbeitstag zu bringen. So werden die Spieler dafür sensibilisiert, wie hoch das Risiko ist, sich am Arbeitsplatz zu verletzen. Nach jedem geschafften Level erhöhen sich Schwierigkeit und Geschwindigkeit des Spiels. Die User können ihre erspielten Highscores über die gängigen Social-Media-Kanäle teilen.Das Spiel schafft einen einfachen, spielerischen Zugang zu einem eher nüchternen, ernsten Thema. Und das ist bei der vorgegebenen Zielgruppe wichtig. Die eigene Sicherheit am Arbeitsplatz wird gerne weggeschoben oder ignoriert. Hier einen einfachen Zugang zu schaffen, der einen das Thema zumindest im Hinterkopf behalten lässt, ist viel Wert. Getreu dem Kampagnen-Motto: „Sicherheit zählt!“Credits:Creative Director: Philip MutschlerArt Director. Swantje MeinkeProgrammierung: Pop RocketProjektleitung Kunde: Stefanie Jurgeleit



Bildinformation: Die Game App – Rette Murphy! – gewinnt Award beim Internationalen Medien Festival für Prävention