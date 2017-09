Weltweite Snap-on Franchise-Partner Konferenz fand in Dallas/Texas statt

In der Zeit vom 11. bis 13. August 2017 fand dieses Jahr wieder die alljährliche Snap-on Franchise Convention in Dallas statt. Für die zu erwartende Teilnehmerzahl musste natürlich auch ein passender Veranstaltungsort gewählt werden und was eignet sich in diesem Fall besser als das Gaylord Texan Resort Hotel & Convention Center in Grapevine/Texas.Die Gesamtteilnehmerzahl von über 8.000 Snap-on Tools Angehörigen - darunter mehr als 3.000 Snap-on Tools Franchise-Partner - war auch dieses Jahr wieder beeindruckend.Franchise-Partner, Geschäftspartner und das Management aus aller Welt kamen zusammen, um die riesige Snap-on Tool-Show zu bestaunen. Selbstverständlich konnte sich eine Vielzahl deutscher Snap-on Franchise-Partner dieses Event nicht entgehen lassen und sind nach Amerika geflogen, um an dieser gigantischen Veranstaltung teilzunehmen. Sehr interessant und informativ war das „Meet and Greet“ mit Barrie Young, dem Präsidenten für Sales & Franchising sowie der Erfahrungsaustausch mit den internationalen Kollegen und dem amerikanischen Mutterkonzern.Auch diesmal gab es für die Franchise-Partner lehrreiche Seminare und eine eindrucksvolle Tool-Show. Es wurden jede Menge neue innovative Produkte vorgestellt, auf die man sich in absehbarer Zeit in Deutschland freuen darf. Nähere Informationen dazu gibt es demnächst auf www.snapon.de . Selbstredend, dass die deutschen Franchise-Partner sich bei diesem beeindruckenden Angebot nicht die Gelegenheit nehmen ließen, auf der Convention zu Sonderkonditionen einzukaufen.Aufgrund dieser bemerkenswerten Zusammenkunft der „Snap-on Tools-Familie“, stand das American Airline Center in Dallas am Samstagabend ausschließlich den Teilnehmern der Snap-on Franchise Convention zur Verfügung. Sage und schreiben 155 Busse wurden für den Shuttle Service zur Verfügung gestellt sowie mehrere komplette Hotels gebucht. Zur abendlichen Veranstaltung kam kein geringerer als die Harlem Globetrotters sowie die Countryband Little Big Town, die seit Jahren in verschiedenen musikalischen Rubriken einen Preis nach dem anderen abräumt.Die Resonanz der Teilnehmer und Besucher dieses Events war mehr als positiv und wir sind uns sicher, dass bei unserem nächsten Quartalsmeeting am Donnerstag, den 07. September 2017 jede Menge Gesprächsstoff vorhanden sein wird. Selbstverständlich können unsere Franchisepartner auch hier wieder zu Sonderkonditionen einkaufen.Die nächste Snap-on Franchise Convention findet im August 2018 in Nashville/Tennessee statt. Selbstredend, dass wir darüber berichten werden.Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Snap-on Tools Homepage unter www.snapon.de



