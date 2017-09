Platz 1 für den neuen Hit der großartigen Jacky P.

Pressemitteilung von HPS-Entertainment & Sperbys Musikplantage

Ein sehr spontanes Interview

Radio FFR, 10. September 2017

An diesem Abend lief die 513. Ausgabe von Freds Schlagerhitparade auf Radio FFR mit dem Moderator Fred Lühne. Es gab an diesen Abend eine neue Nummer 1. Diesen Rang erreichte überraschend Jacky P. mit ihrem Titel „Mein Leben fängt noch einmal an“

Ein Platz 1 ist für Künstler immer wieder überraschend, denn die meisten rechnen nicht damit, aber sie wünschen sich ihn. Bei Jacky P. schien sich das aber abzuzeichnen, denn die sympathische Berlinerin stieg sofort von den Neuvorstellungen auf Rang 3 ein und verbesserte sich gleich bei der Folgewoche auf Nr. 2. Da war es eigentlich bei diesem tollen Song nur eine Frage der Zeit, bis die 1 erreichbar wurde. Sowas ist aber nie vorrausehbar. Deshalb freute sich die blonde Jacky super über diese Platzierung. Die Zuhörer konnten das live am Radio miterleben, den Fred Lühne führte nach der Hitparade ein kleines Telefoninterview. Bei diesem Interview war die überragende Freude von Jacky via Radio voll hörbar und erlebbar. Bei diesem Gespräch erfuhren die Hörer, dass für Oktober die nächste Single mit dem Titel „Alles auf Rot“ geplant ist. Auch erzählte Jacky, dass ein weiterer Titel bereits aufgenommen sei. Bei dem Small Talk erfuhren die Fans, dass der verstorbene Sänger Ekki Göpelt ihr Mentor war, als sie mit dem Schlager anfing.

Diese tolle Platzierung und der rasante Aufstieg in der Hitparade zeigt, dass Jacky P. „Mein Leben fängt noch einmal an“ von vielen Fans tatkräftig unterstützt wurde. Aber auch, dass viele andere Hörer auch für die charismatische Berlinerin stimmten und eventuell jetzt Fans sind.

Hier nun einige Infos zum neuen Hit:

Die beliebte und charmante Berliner Sängerin Jacky P. hat zusammen mit TSL Records eine neue Single mit absoluten Ohrwurmcharakter veröffentlicht. In diesem Lied geht es um eine Frau, die nach einer gescheiterten Beziehung wieder die große Liebe findet und sehr glücklich ist. Für sie ist dieser Neuanfang, als ob ihr Leben neu beginnt. Der Text ist in einer flotten und fetzigen Popschlager-Melodie, mit einem modernen Sound, eingehüllt. Jacky P. interpretiert und singt den Song exzellent und zeigt damit das Hitpotential. Jacky zeigt hier, dass sie sich seit ihrem –Start gesanglich und musikalisch stark weiterentwickelt hat



Ihr neues Team - Walter Kutt und Gerd Lorenz - welches unter anderem schon Hits für Normen Langen, Oliver Thomas, Amigos, Anita und Alexandra Hofmann präsentierten, hat nun mehrere Titel mit Jacky P. produziert. Mit “ Mein Leben fängt noch einmal an“ erscheint der erste Titel aus dieser Zusammenarbeit. Die Produzenten waren von Jacky P. sehr begeistert und alle drei genossen die tolle Arbeit im Studio. Walter Kutt und Gerd Lorenz sind auch für Text und Komposition verantwortlich.

Hier hat sich ein Team gefunden von dem wir sicher noch viele Großartige Titel hören werden.



Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Bild und Infoquelle: RAST Management





