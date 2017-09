Pressemitteilung von CONCEPT Verwaltungs- & Beteiligungs oHG





Seien es Longtops mit auffälligem Print oder klassische, ärmellose Tops für den Übergang, kurzer oder langer Arm, die Oberteile bieten Ihnen eine große modische Vielfalt für Ihr individuelles Styling. Als Basics lassen sich die hochwertig verarbeiteten T-Shirts und Co immer wieder neu zu Hosen, Jeans und Röcken kombinieren - leger oder elegant, ganz nach Anlass und gewünschtem Look.



Natürlich bleiben auch in farblicher Hinsicht keine Wünsche offen, denn von den neuesten Trendfarben über Pastell- und Naturtöne bis zu reinem Weiß oder schlichtem Schwarz stehen vielseitige Shirts in angesagten Farben zur Auswahl. Rundhals- oder V-Ausschnitt, ärmellos oder 3/4 Arm, tailliert oder extra-lang zum Kombinieren mit eng geschnittenen Leggings - verschiedene Passformen runden das Shirt-Angebot ab. Mit den Shirts und Tops von Street One und CECIL treffen Sie modisch immer eine topaktuelle Wahl. Von verspielt-feminin bis lässig-sportiv finden Sie im Shop eine vielseitige Auswahl an modern designten Modellen in verschiedenen Passformen und Schnitten.Seien es Longtops mit auffälligem Print oder klassische, ärmellose Tops für den Übergang, kurzer oder langer Arm, die Oberteile bieten Ihnen eine große modische Vielfalt für Ihr individuelles Styling. Als Basics lassen sich die hochwertig verarbeiteten T-Shirts und Co immer wieder neu zu Hosen, Jeans und Röcken kombinieren - leger oder elegant, ganz nach Anlass und gewünschtem Look.Natürlich bleiben auch in farblicher Hinsicht keine Wünsche offen, denn von den neuesten Trendfarben über Pastell- und Naturtöne bis zu reinem Weiß oder schlichtem Schwarz stehen vielseitige Shirts in angesagten Farben zur Auswahl. Rundhals- oder V-Ausschnitt, ärmellos oder 3/4 Arm, tailliert oder extra-lang zum Kombinieren mit eng geschnittenen Leggings - verschiedene Passformen runden das Shirt-Angebot ab.

Bildinformation: Shirts & Tops - immer ein absolutes Must Have...

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil



Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.



Sicherer Kauf und kundenorientierter Service



In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren. Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über Neuheiten und Aktionen.

«Shirts & Tops - immer ein absolutes Must Have...»

Keplerstr. 1626723 EmdenDeutschlandTelefon: +494921954780Anja HennigCONCEPT Verwaltungs- & Beteiligungs oHGKeplerstr. 1626723 Emdeninfo@concept-modehandel.de+494921954780Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung