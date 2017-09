Antitranspirant ist weit mehr als ein Deo – denn es überdeckt nicht nur den Schweißgeruch sondern verringert auch die Schweißbildung. Aber viele Anwender machen beim Gebrauch einen Fehler, der gerade diese Eigenschaft aufhebt.- Normales Deodorant überdeckt den Schweißgeruch - Antitranspirant verringert die Schweißbildung.- Die Wirkstoffe von Antitranspiranten brauchen jedoch eine gewisse Zeit, um die Schweißdrüsen zu schließen.- Viele Anwender tragen das Antitranspirant morgens nach dem Duschen auf - doch dann kann es Wirksamkeit nicht entfalten.Sommer oder Winter viele Menschen leiden unter ständigem Schweiß – um hässliche Schweißflecken und ihre stinkenden Nebenwirkungen zu vermeiden, greifen viele zum Deo. Doch schnell merkt man, dass das Deo nur eine vorübergehende Hilfe ist. Man schwitzt weiter und der Schweiß lässt das Deo verdünnen und so die Wirkung erheblich reduzieren. Daher gehen viele Menschen auf Antitranspirant über. Deo überdeckt lediglich den Schweißgeruch. Antitranspirant hingegen verringert die Schweißbildung und beugt somit auch dunklen Flecken auf der Kleidung vor.Die Wirkstoffe des Antitranspirants müssen erst langsam in die Schweißdrüsen eindringenDoch wer den Schweißhemmer nach der morgendlichen Dusche verwendet, macht einen riesigen Fehler. Antitranspirante entfalten ihre volle Wirkung nur, wenn sie vor dem Schlafengehen aufgetragen werden. Die Wirkstoffe brauchen ihre Zeit, vollständig in den Körper einzudringen und die Schweißdrüsen zu schließen. Eine Nacht ist für diesen Prozess eine richtige und ideale Zeitspanne.Schweiß spült die schweißhemmenden Substanzen wegWer das Antitranspirant erst morgens aufträgt, erreicht diesen Effekt nicht. Man fängt an zu schwitzen und der Schweiß spült die speziellen Substanzen weg, noch bevor das Produkt richtig wirkt. Somit ist die schweißhemmende Eigenschaft des Antitranspirants aufgehoben und die Kleidung vor der Gefahr unliebsamer Schweißflecken schutzlos.Übrigens: Auf die morgendliche Dusche müssen Sie trotz der abendlichen Benutzung von Antitranspirant nicht verzichten, da die Wirkstoffe in der Früh schon eingezogen sind. Nur wer sich an die Anwendungshinweise hält, hat auch den gewünschten Erfolg.Ihr DryEM Team www.dryem.com



