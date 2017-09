Ultraschnell und speicherstark: Das Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk von Sonnet mit 1TB

Irvine, Kalifornien, im September 2017 – Sonnet Technologies stellt eine neue Variante seines Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerks vor. Die ebenso handliche wie robuste Solid-State-Drive (SSD)-Speicherlösung wurde mit 1TB NVMe Flash-Speicher ausgestattet und erreicht dank der 40 Gb/s Bandbreite von Thunderbolt 3 Datentransferraten von über 2.600 MB/s.„Unser Fusion PCIe Flash-Laufwerk mit Thunderbolt 3 ist das derzeit schnellste Gerät mit Bus-Power und daher ideal für die Datentransferraten von 4K-Workflows – gleich ob als Shuttle-Drive oder als mobiles Scratch-Drive für die Bearbeitung von 4K-Videos von unterwegs”, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. „Mit 1TB NVMe Speicher und macOS-Kompatibilität lässt es sich jetzt noch vielseitiger einsetzen.”Das neue Fusion Flash-Laufwerk wurde für professionelle Anwender entwickelt, die einen extrem leistungsstarken Datenspeicher für unterwegs benötigen und zudem unabhängig von Steckdosen macht. Es kann an jeden Mac oder Windows-Rechner mit Thunderbolt 3-Schnittstelle angeschlossen werden oder mit dem 0,5 Meter langen Thunderbolt 3-Kabel (40 Gb/s) ans Ende einer Daisy-Chain. Basierend auf der neuesten PCIe Gen 3 Flash-Memory-Technologie, erreicht das Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk eine 400 Prozent höhere Leistung als 6Gb/s SATA SSDs und USB 3.0 Flash-Drives.Das handliche Gerät ist 7,1 cm breit, 10,4 cm tief und 3,2 cm hoch. Das Aluminiumgehäuse bietet sicheren Schutz und transportiert zudem die Wärme weg von der SSD. Daher ist kein Lüfter erforderlich und somit ein besonders geräuscharmes Arbeiten gewährleistet. Dank Bus-Power benötigt das Gerät kein Netzteil.Sonnet entwickelt und produziert das Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash Drive in Kalifornien. Es ist kompatibel mit macOS® 10.12.6+ und Microsoft Windows 10.Das Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk mit 1TB Speicher (Artikelnummer FUS-TB3-1TB) wird voraussichtlich ab Ende September zum UVP von 1.229 Euro inklusive MwSt. erhältlich sein.Weitere Produktinformationen sind abrufbar unter: http://www.sonnettech.com/product/fusiontb3pcieflashdrive.html Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

