Die volle Ladung Porsche Classic.

Moers. Ganz gleich, ob historische Porsche Modelle, die schon seit vielen Jahren beste Performance auf die Straße bringen, aktuelle Sportwagen oder Rennfahrzeuge – im Porsche Zentrum Niederrhein wird man den besonderen Bedürfnissen aller Porsche Fahrzeuge gerecht.



Als offizieller Porsche Händler und Porsche Classic Partner befinden sich die einzigartigen Sportwagen von Porsche vor Ort in den besten Händen.

Mit einem speziell geschulten Team sowie einem ausgezeichneten Service rund um Reparaturen, Wartung, Restaurierung oder die Beschaffung von Original Porsche Ersatzteilen trägt man im Porsche Zentrum Niederrhein dafür Sorge, dass jedes Porsche Fahrzeug stets in Top-Form ist – und es auch bleibt. Dazu wird das vielfältige Leistungsportfolio jetzt um einen exklusiven Transportservice ergänzt, der Besitzern von wertvollen Fahrzeugen die Möglichkeit eines geschlossenen Transports bietet. Ganz nach den individuellen Wünschen und je nach Bedarf.



Ob als Überführung nach dem Kauf, von oder zum Urlaubsort oder im Rahmen von Events wie Messen oder Motorsportveranstaltungen – der exklusive Transportservice ist für ganz Deutschland und Europa verfügbar.

Das Porsche Zentrum Niederrhein übernimmt dabei alle notwendigen Ma߬nahmen, von der Bedarfsanalyse über die minutiöse Planung des eigentlichen Transports bis hin zur Erstellung und Abwicklung anhand der erforderlichen Dokumente. Der Transport erfolgt alarmgesichert in einem geschlossenen Anhänger. Damit sind die wertvollen Raritäten stets unter optimalen Bedin¬gungen unterwegs und werden nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern auch vor Wettereinflüssen geschützt. Dank der Verbindung aus jahrelanger Erfahrung mit modernster Technik ist eine lückenlose Verfolgung der

Fahrzeuge per GPS jederzeit möglich.



Der speziell auf die Belange der Kunden hin konzipierte Anhänger bietet eine optimale Raumausnutzung sowie eine Rampenabsenkung zur Verladung von extrem niedrigen Sport- und Rennwagen. Zusätzlich ist der Anhänger auch für Fahrten an Sonn- und Feiertagen und bis 100 km/h zugelassen. Ständige Erreichbarkeit sowie die pünktliche Ankunft bzw. Abfahrt an Ort und Stelle sind dabei garantiert. Mit einer professionellen Rundumversorgung komplet¬tiert das Porsche Zentrum Niederrhein sein Angebot: Jegliche Transportschä¬den sind zu 100 % versichert und auf Wunsch kümmert sich das Team im Porsche Zentrum natürlich auch um notwendige Reparaturen, Aufbereitung und viele weitere Services.



Für Fragen und weitere Informationen zum exklusiven Transportservice

des Porsche Zentrum Niederrhein steht Christiane Geerißen gerne

telefonisch unter +49 2841 9691-322 sowie per E-Mail an

transportservice@porsche-moers.de zur Verfügung.