Trans Canada Touristik: Sonder-Rabatt für Wohnmobile im Yukon

Wer ein Wohnmobil in der nordkanadischen Provinz Yukon bucht, der kann bei jeder Buchung im Monat September sparen. So gibt es ab sofort beim Kanada-Spezialisten Trans Canada Touristik einen Sonder-Rabatt von 50,- Euro für alle Wohnmobil-Anmietung.Trans Canada Touristik kooperiert im Yukon mit den Wohnmobil-Vermietern Fraserway/ Four Seasons und CanaDream. Die Modelle reichen vom rustikalen Truck Camper über ein mittelgroßes 25" Wohnmobil bis zum geräumigen MH-A Maxi-Motorhome. Die Fahrzeuge sind komplett mit Koch- und Bettgeschirr augestattet. Desweiteren sind notwendige Versicherungen im Preis inbegriffen. Zusatzleistungen wie Navigationsgeräte und Wlan können extra gebucht. Neben dem Wohnmobil bietet der Trans Canada Reiseplaner Buchungsmöglichkeiten für die entsprechenden Flüge nach Whitehorse sowie gewünschte Hotel-Übernachtungen.Weitere Informationen gibt es hier:



Bildinformation: Trans Canada Touristik - Ihr Spezialist für Reisen nach Kanada