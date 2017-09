Komfortabel und modisch zugleichStilvoll durch die kalte Jahreszeit mit der Herbst-Winter Kollektion 2017/2018 von Rieker: Modebewusste Damen und Herren freuen sich über die trendigen, urbanen Designs - erhältlich in den Rieker Online Partnershops, in denen rund um die Uhr geshoppt werden kann. Dank der Antistress-Features "leichter, flexibler, mehr Platz, mehr Schockabsorption" werden die Füße außerdem optimal verwöhnt!Trendig und gelassenDiesen Herbst und Winter sind Sneaker und Schnürstiefeletten mit modernem Filzkragen und markanten Profilböden das unangefochtene Highlight der Damen Kollektion 2017. Moderne Boots in angesagter Chelsea-Optik und aktueller Kreppsohlen-Optik verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas.Spannende Kontraste setzen stilsichere Damen mit modischen Schnürboots in zartem Rosa. Elegante Stiefel mit angesagten Patchworks betonen den unverwechselbaren, trendigen Winter-Look. Abgerundet wird die Damen Kollektion im Herbst-Winter durch modische, warme Stiefel in einem angenehmen, markanten Braun mit hohem Tragekomfort.Elegant und lässigHerren tragen im Herbst-Winter 2017/2018 moderne, knöchelhohe Schuhe. Diese sorgen mit hoher Qualität und dem Höchstmaß an Flexibilität für 100% Wohlfühl-Gefühl. Die angesagten Schnürboots der aktuellen Kollektion wirken durch den dunklen Grundton elegant und leger. Über unsere Rieker Online Partnershops findet man hierzu eine große Auswahl.Wohlfühlen bei winterlichen TemperaturenMit der neuen fashion by Rieker Schuhkollektion legen Damen und Herren im Herbst-Winter 2017/2018 einen modisch gelungenen Auftritt mit Wohlfühl- Faktor hin - selbst wenn die Temperatur mal unter die 0°-Marke fällt!Die Schuhe von Rieker können rund um die Uhr, ganz bequem von Zuhause aus bestellt werden, denn sie sind bald in den Rieker Online Shops erhältlich! www.rieker-onlineshop.de und www.rieker-shop.de



Bildinformation: (Bildquelle: Rieker)