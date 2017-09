HKL gehört laut Focus Money zu Deutschlands innovativsten Unternehmen

Hamburg, 11. September 2017 - HKL gehört laut einer Studie von Focus Money und Deutschland Test zu Deutschlands innovativsten Unternehmen. Bei der Untersuchung wurden Social-Media-Beiträge zu den 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands in den Kategorien Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie untersucht. Für "große Investitionen in sein Produktportfolio, eine hohe Transparenz bei Miet- und Kaufgeschäften und die Erweiterung seiner Absatzkanäle" erhält der Branchenführer in der Vermietung von Baumaschinen den "Innovationspreis 2017".Ulf Böge, Ressortleiter Marketing bei HKL, sagt: "Als Partner unserer Kunden helfen wir ihnen, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu bewältigen. Dafür bauen wir unser Produktportfolio und unsere Dienstleistungen immer weiter aus. Auch setzen wir auf schlanke Miet- und Kaufvorgänge und bieten unseren Kunden verschiedene Wege, um sich das optimale Gerät zu beschaffen. Dazu optimieren wir permanent unseren Online-Auftritt. Das spart Zeit und schafft hohe Transparenz für Kunden und Anbieter. Die Auszeichnung von Focus Money bestätigt, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen."HKL ist seit über 40 Jahren erfolgreich am Markt. Mit über 140 Centern in Deutschland, Österreich und Polen garantiert HKL seinen Kunden kurze Wege und schnellen Service vor Ort. HKL hat einen Mietpark mit über 80.000 Mieteinheiten, in den das Unternehmen stetig investiert. Sämtliche Maschinen stammen von namenhaften Herstellern und sind mit modernster Technologie ausgestattet. So halten die Maschinen aus dem HKL MIETPARK immer die aktuellen Grenzwerte zum Emissionsausstoß ein und verfügen über die neusten Abgastechnologien. Alle Dienstleistungen von HKL sind unter hkl-baumaschinen.de auch online abrufbar - ob Mietanfrage, Onlineshop oder Serviceinformation. Damit unterstreicht HKL auf allen Ebenen seine Innovationsfähigkeit als Branchenführer.Weiterführende Informationen:Focus Money und Deutschland Test haben mit der Studie "Deutschlands innovativste Unternehmen" die größte Untersuchung zur wahrgenommenen Innovationsstärke Deutschlands durchgeführt. Dabei wurden Social-Media-Beiträge zu den 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands in den Kategorien Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie untersucht. Die Nennungen wurden zwischen dem 01.01.-31.12.2016 den fünf Themengebieten zugeordnet und ausgewertet. Für eine Auszeichnung mussten Unternehmen in allen fünf Kategorien überdurchschnittlich häufig und positiv genannt sein.



Bildinformation: HKL überzeugt mit umweltfreundlichen Maschinen, digitalem Auftritt und transparenten Angeboten.