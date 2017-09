Sauce Labs verstärkt sein Engagement in Deutschland

Berlin, 11. September 2017 – Sauce Labs, einer der weltweit führenden Anbieter von automatisierten Testplattformen, gibt sein verstärktes Engagement im deutschen Markt bekannt. Nach der Berufung von Hannes Lenke als neuen General Manager für die EMEA-Region bezieht Sauce Labs nun auch neue Räume in Berlin. Erst kürzlich wurde Sauce Labs von der renommierten Software Development Times zu einer der Top-Arbeitgeber in der Bay Area gekürt. Sauce Labs ist laut dem Unternehmens-Ranking Inc. 5000 eines der am stärksten wachsenden Unternehmen der USA.Wachstum erfordert größere RäumlichkeitenSchon seit einigen Jahren ist Sauce Labs im Rahmen seiner EMEA-Aktivtäten auch im deutschen Markt aktiv. Aber nach der Akquise des deutschen Startup-Unternehmens TestObject setzt das Unternehmen jetzt mit der Erweiterung seiner Räumlichkeiten in Berlin ein weiteres deutliches Zeichen für sein Engagement in der DACH-Region. Die deutschen Wurzeln des erworbenen Berliner Unternehmens TestObject sind für hiesige Geschäftskunden wichtig. Berlins Strahlkraft als Hot-Spot für technische Trends macht die Hauptstadt für den Cloud Solution Provider zu einem attraktiven Pflaster. Momentan besteht das deutsche Sauce Labs Team aus 30 Mitarbeitern. Aber um die wachsende Nachfrage auf Kundenseite zu erfüllen, stehen auch in Deutschland alle Zeichen auf Wachstum und die Rekrutierung neuer Kollegen läuft auf Hochtouren.Starker Fokus auf deutschsprachigen MarktHannes Lenke, General Manager EMEA bei Sauce Labs, erklärt: „Wir freuen uns, besonders in Deutschland unseren erfolgreichen Weg weiterführen zu können. Durch seine deutsche Tradition versteht Sauce Labs seine Unternehmenskunden hierzulande und kann – anders als andere internationale Anbieter – auf die individuellen Bedürfnisse des hiesigen Marktes eingehen.“Cloudbasierte Testumgebungen für Mobil-Apps-EntwicklungSauce Labs bietet cloudbasierte Testumgebungen für die Entwicklung von Apps für mobile Endgeräte sowie das Web. Ob für kleine Developer-Teams in Startups oder ganze Entwicklungsabteilungen in Großunternehmen, die Lösungen von Sauce Labs sind weit skalierbar. Mit ihnen kann das Verhalten von Web- und Mobilanwendungen auf verschiedenen realen Umgebungen zeit- und budgetsparend – und ohne den Bedarf an Investition in eigene Ressourcen – cloudbasiert und automatisiert getestet werden.



Bildinformation: AxiCom