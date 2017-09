Abgelehnte Asylbewerber haben Deutschland umgehend zu verlassen

Leider kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass abgelehnte Asylbewerber Verbrechen in Deutschland begehen.Das ist absolut inakzeptabel!LKR fordert die sofortige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Dafür darf es kein, wie auch immer geartetes, "Bleiberecht" geben.Sollten die Heimatländer eine Aufnahme wegen fehlender Papiere verweigern, sind die Ausreisepflichtigen bis zur Klärung in Abschiebehaft zu nehmen.Wer seine Papiere bewusst weggeworfen hat um seine wahre Identität zu verschleiern, verliert den Anspruch auf Asyl.Der Schutz der einheimischen Bevölkerung - besonders der Frauen - muss Vorrang haben vor den Interessen abgelehnter Asylbewerber.



Bildinformation: Horst Krebs