2bits „Expansion Pack Amazon B2B“ verbindet Amazon Business mit SAP-basiertem Einkauf

Sinsheim, 11.09.2017 ---- Das IT-Beratungshaus 2bits hat ein SAP Expansion Pack Amazon B2B entwickelt, mit dem Unternehmen Amazon Business in ihre SAP-basierten Einkaufslösungen integrieren können. Einkäufer greifen damit auf das gesamte Sortiment bei Amazon mit mehr als 100 Millionen Produkten zu. Das 2bits Expansion Pack Amazon B2B ermöglicht Unternehmen zudem, ihre unternehmensspezifischen Einkaufsrichtlinien und Genehmigungsprozesse zu berücksichtigen.



Mit Amazon Business ging ein Service an den Start, der Unternehmen jeder Größe bei der Deckung ihres Beschaffungsbedarfs unterstützt. Amazon Business kombiniert die bekannten Vorteile von Amazon mit neuen, unternehmensspezifischen Funktionen, wie Kauf auf Rechnung, Darstellung von Netto-Preisen, Rechnungsstellung für Millionen von Produkten sowie Konten für mehrere Nutzer. Gewerbliche Kunden können sich kostenlos für Amazon Business registrieren und damit Zeit und Geld beim Einkauf sparen.



Das 2bits Expansion Pack Amazon B2B schlägt nun die Brücke zum SAP-basierten Einkauf. Unternehmen können damit den entsprechenden Amazon Warenkorb zur Genehmigung und Bestellabwicklung in ihr SAP SRM, MM, EAM/PM, PS oder die 2bits Procurement Suite übernehmen und die Bestellungen automatisch an Amazon übertragen. „Mit der Integration von Amazon Business bietet unser neues Enablement-Package dem SAP-basierten Einkauf einen einzigartigen Mehrwert“, unterstreicht Mike Rübsamen, Geschäftsführer von 2bits. „Während alle Einkaufsprozesse wie gewohnt in SAP stattfinden, können die Einkäufer zusätzlich die Auswahl, den Komfort und alle weiteren Vorteile von Amazon nutzen.“