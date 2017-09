Ab September 2017 wird im Periplaneta Verlag Berlin das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Die Geburtstagsfeier wird am 15. September 2017 ab 19.00 Uhr im eigenen Literaturcafé zelebriert. Neben Sektempfang, Laudatio und Dia-Show gibt es auch ein kulturelles Abendprogramm mit Beiträgen der Verleger selbst, sowie hauseigener Autoren und Berliner Singer/Songwriter.Die Verleger: Marion Alexa Müller, Thomas Manegold, Sarah StrehleDie Autoren: Robert Rescue, Matthias Niklas, Johannes KrätschellSie Singer/Songwriter: VERA, Josias EnderDie Feier beginnt 19.00 Uhr im Periplaneta Literatucafé (Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin Prenzlauer Berg). Der Eintritt ist frei.Der Verlag:Seit 2007 veröffentlicht der Independent Verlag ein breites Spektrum an Literatur in insgesamt 7 unterschiedlichen Editionen. Die Bandbreite reicht von gesellschaftsrelevanter Belletristik, Spoken-Word-Literatur und schwarzhumorigen Krimis über unkonventionelle Fantasy bis hin zu biopoetischer Lyrik. Dazu kommt ein eigenes Imprint namens Subkultur, das sich sowohl der Szelenliteratur, als auch Debütautoren verschrieben hat. Der Fokus lag und liegt auf inhaltlicher Relevanz und Qualität.Insgesamt unterschrieben rund 120 Autoren bei dem Berliner Verlag. Es erschienen über 200 Titel, darunter auch viele multimedial mit CD.



Bildinformation: 10 Jahre Independent Publishing