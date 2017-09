Zur Lage der EU

Nächste Woche wird Jean-Claude Juncker zur Lage der European Union - EU sprechen. Ohne den Inhalt vorwegnehmen zu können, ist jetzt schon sicher, daß sich "die EU auf einem guten Weg befindet" und wir mehr „mehr Europa“ brauchen.Klar ist zudem: Das kostet mehr. Daher braucht die EU mehr Kompetenzen und mehr Beamte, mehr Macht, mehr Bürokratie, mehr Zentralisierung, mehr Umverteilung, mehr Einfluß der Nehmerländer, mehr Unabhängigkeit von den Nationalstaaten, mehr EU-Verordnungen, mehr Eurorettungspakete, mehr politischen Einfluß auf den Euro. Vor allem wird es bedeuten – mehr Geld aus Deutschland bei gleichzeitigem Einflußverlust unseres Landes.Sollte Herr Juncker sich nächste Woche für ein anderes Szenario aussprechen, wäre ich positiv überrascht. Zu erwarten ist dies leider nicht.Wir von der LKR Europa stehen für sparsamen und sinnvollen Einsatz der zur Verfügung stehenden Gelder. Wir sprechen uns gegen einen europäischen Finanzminister aus, welcher zu Steuererhöhungen in den Mitgliedsländern führen wird. Wenn die Briten aus der EU ausgestiegen sind, fordern wir, die Sitze nicht zu verteilen, sondern diese einzusparen und somit das Parlament zu verkleinern. Einen EU-Superstaat – von welchem hier in Brüssel geträumt wird - lehnen wir kategorisch ab. Er würde die Probleme potenzieren, die Fliehkräfte maximieren und die Wettbewerbsfähigkeit minimieren.Besinnen wir uns auf die unbestreitbaren Vorzüge der EWG, mit welcher Europa stabiler, sicherer und erfolgreicher war, als mit der heutigen EU. Schlanker, effizienter, freier und wettbewerbsfähiger muss die EU werden, wenn sie Bestand haben soll. Sie sollte sich wieder auf das beschränken, was sie besser kann, als die Nationalstaaten. Dem immer weiter aufgeweichten Subsidiaritätsprinzip – jede politische Entscheidung wird so nah wie möglich am Bürger, auf der untersten politischen Ebene, getroffen – muss wieder Geltung verliehen werden.



Bildinformation: Horst Krebs