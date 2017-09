Was gibt es bei SchuhXL - Schuhe in Übergrößen im kommenden Jahr an Neuerungen? Ein kleiner Ausblick.

Sich als Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Salzbergen bzw. als Onlineshop für Schuhe in Übergrößen zu profilieren, bedeutet für Inhaber Peter Feldmann, Individualität zu zeigen. Es ist angesichts der steigenden Nachfrage keine Kunst, Schuhe in Übergrößen zu verkaufen. Die Kunst besteht vielmehr darin, den Kunden zuzuhören und Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten.Feldmanns interessieren sich für die Wünsche ihrer Kunden. Sie etablieren eine echte Herzensverbindung zu denen, die ihr Salzbergener Ladengeschäft aufsuchen. In diesem Familienunternehmen, dessen Inhaber selbst mit großen Füßen gesegnet ist ( Schuhe in Schuhgröße 48 ), geht es tatsächlich um mehr als Umsatzmaximierung.Öfter mal etwas Neues!Statt Klagemauern aus Kartons nicht abverkaufter Schuhmodelle aufzustapeln, gehen die Feldmanns andere Wege. Die Salzbergener kaufen bevorzugt überschaubare Mengen einzelner Übergößen - Modelle ein. Das Unternehmen hat daher immer Lagerkapazitäten für neue Eigenkreationen übrig. Es präsentiert weitere Schuhhersteller, die auf einer Schuhfachmesse angesprochen wurden. Seine Stammkunden möchte das Feldmann-Team mit neuen Schuhmodellen überraschen. Neue Kunden, die teilweise von weit her anreisen, möchten Feldmanns in ansprechendem Ambiente willkommen heißen. Die Mitarbeiter des Salzbergener Schuhhauses bzw. SchuhXL-Übergrößen-Onlineshops streben danach, neuen Kunden ein breites Angebot an Schuhen in Übergrößen präsentieren zu können. Viele Kundinnen sind überrascht, attraktive Trendmodelle in ihrer Schuhgröße zu entdecken. Vom sportlichen Sneaker in Gr.49 bis zu außergewöhnlichen Schuhkreationen im Glitzerlook ist im SchuhXL Feldmann alles geboten, was die Schuhmode hergibt.Design oder nicht Design, das ist hier die Frage!Das Credo von SchuhXL ist es, mit seinem Angebot an Schuhen in Übergrößen über das Gewohnte hinauszugehen. In den Regalen finden sich große Damenschuhe, die jedem Pariser Laufsteg Ehre machen würden. Den Blick auf die Preisschilder kann jeder getrost wagen. Bei Feldmanns gibt es ganzjährig Sonder- und Aktionsangebote. Hier gelten Schuhe erkennbar nicht als Massenware. Vielmehr geht es dem Familienunternehmen darum, glückliche Kunden mit passendem Schuhwerk den Laden verlassen zu sehen. Anspruchsvolles Design und gute Preise widersprechend sich in den Augen der Feldmanns nicht. Viele Kunden kaufen Damen und Herren Schuhe in Übergrößen lieber in Salzbergen, als sich anderswo aus einem Stapel preisreduzierter Schuhe mit hohem Beliebigkeitsgrad zu bedienen.



Bildinformation: Ausblick 2018 - SchuhXL - Schuhe in Übergrößen Salzbergen