TVSmiles wird neuer DVTM-Partner

Das Mobile-Native-Advertising-Unternehmen TVSmiles ist das neueste Mitglied im Deutschen Verband für Telekommunikation und Medien (DVTM). Vor diesem Hintergrund wurde das Berliner Unternehmen mit dem FairApp-Siegel zertifiziert. Mit der Mitgliedschaft und dem Siegel schafft TVSmiles die Basis für mehr Transparenz in Bezug auf die Verwendung von Nutzerdaten.



"Wir haben uns der Zertifizierung des TÜV Saarlands unterzogen, um zu unterstreichen, dass TVSmiles beim Umgang mit Nutzerdaten hohen Wert auf Sicherheit legt", erklärt Christian Heins, CEO und Co-Gründer der TVSmiles GmbH. "Unsere Kunden und Partner profitieren von etablierten und transparenten Standards in Sachen Datensicherheit".



"Mit der TVSmiles GmbH begrüßen wir das neueste Mitglied im Verband. Wir freuen uns, ein Unternehmen in unseren Reihen zu wissen, welches hervorragend zur Konvergenz-Strategie des DVTM passt und mit seinen Plänen Innovation vorantreibt", erläutert Renatus Zilles, DVTM-Vorstandsvorsitzender.



Der DVTM etablierte 2013 das FairApp-Siegel, welches seit 2014 in Zusammenarbeit mit dem TÜV Saarland vergeben wird. Mit dem gemeinsamen Zertifizierungsverfahren reagiert der Verband auf Forderungen nach mehr Sicherheit beim Umgang mit personenbezogenen Daten.

Mobile-Native-Advertising-Pionier TVSmiles GmbH prägte die digitale Werbewelt 2014 mit der prämierten TVSmiles-App, die mit mehr als 20 verschiedenen Quizformaten und mehr als 50.000 Quizfragen Werbebotschaften spielerisch in Zielgruppen verankert. Die App verzeichnet inzwischen mehr als fünf Millionen Downloads und rund 42 Minuten App-Nutzung pro Nutzer und Tag.

2016 hob TVSmiles die Advertising-Plattform Kwizzad aus der Taufe, die klassische Werbekampagnen in Native Gamified Werbeformate transformiert. Die Plattform stellt die aus der TVSmiles-App bekannte Quizmechanik auch anderen App-Publishern zur Verfugung. Fur Advertiser maximiert Kwizzad die durchschnittliche Interaktionszeit mit der werbetreibenden Marke auf bis zu drei Minuten. Gleichzeitig garantiert Kwizzad Publishern über das spielerische Werbeformat hohe Interaktionsraten und Conversions sowie, formatbedingt, automatischen Fraud-Schutz.

Das Unternehmen TVSmiles wurde Anfang 2013 gegrundet, ist in Berlin ansassig und beschaftigt derzeit über 50 Mitarbeiter.

Friedrichstraße 4510969 BerlinDeutschlandTelefon: 030 62901174