Das HR Ereignis des Jahres

Berlin, 12.09.2017. Die Human Capital Management Plattform HRlab aus Berlin ist nächste Woche vom 19. bis 21. September Aussteller auf der Zukunft Personal, der größten Fachmesse für Personalwesen in Köln. In Halle 3.2 am Stand A.36 zeigt HRlab den Messebesuchern modernstes Personalmanagement und macht die vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten der digitalen HR erlebbar. Neben der Einladung, die Plattform vor Ort zu testen, beantworten die Experten von HRlab bei frisch zubereitetem Popcorn alle Fragen zu HR Technologie und digitalem Personalmanagement.



Mehr als 730 Aussteller und rund 17.000 Fachbesucher werden an den drei Messetagen erwartet. Das vielfältige Programm rund um Personal und Verwaltung, Corporate Health, Karriere und HR Innovation bietet Personalentscheidern und Führungskräften einen umfassenden Einblick in die Zukunft der Arbeit. Die rund 450 Vorträge und interaktiven Formate dienen dem Austausch zwischen Fachkollegen über die neuesten Entwicklungen der Personalarbeit und stellen Produkte und Dienstleistungen vor.



In diesem Jahr ist auch die cloudbasierte HCM Plattform als Aussteller vertreten und überzeugt mit intelligenter Technologie, effizienter Prozessstruktur sowie benutzerfreundlicher Oberfläche. “Die Integration externer Applikationen und die Einbindung datenbasierter Analysen unterstützen die strategische Personalarbeit. Dadurch ist HRlab anderen Personalmanagement Plattformen einen Schritt voraus. Die Schnittstellen zu externen Anbietern erleichtern das Personalmanagement mit HRlab, indem Prozessabläufe automatisiert ablaufen,” erklärt Kay Ackermann, Co-Founder und Head of Business Development von HRlab. Wie HRlab mittels externer Applikationen und Analysen das Personalmanagement optimiert, zeigen die Experten auf der Zukunft Personal.



Am Stand von HRlab erfahren die Besucher alles über die Vorteile der Cloud als Basissystem für digitales Personalmanagement. Als cloudbasierte Plattform gewährt HRlab einen Zugriff auf Daten zu jederzeit an jedem Ort. In Kombination mit einer flexiblen Zuweisung von Nutzungsrechten über intelligent angelegte Rollen, unterstützt die Plattform das Arbeiten an verschiedenen Standorten und erleichtert das Personalmanagement mehrerer Unternehmenssitze. Darüber hinaus ist die Plattform sofort einsetzbar und bedarf keiner aufwendigen Implementierung.



Treffen Sie die Spezialisten von HRlab in Halle 3.2 am Stand A.36 und entdecken Sie modernstes HR Management.